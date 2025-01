VinFast entrará na Índia com Premium Electric SUV para rivalizar com rivais

O fabricante vietnamita de veículos elétricos VinFast entrará no mercado indiano com dois SUVs elétricos premium, rivalizando com a Mahindra & Mahindra e a chinesa BYD, que já está presente no terceiro maior mercado automotivo.

A VinFast revelou seus SUVs VF6 e VF7 no India Auto Show em Nova Delhi, na esperança de atrair compradores de seus veículos elétricos e contribuir para as metas da Índia de eliminar as emissões de carbono de forma líquida, disse Pham Sanh Chau, CEO da Asia VinFast.

“Estamos direcionando nossa fumaça para a Índia – nosso próximo destino de crescimento”, disse Chau aos repórteres.

A VinFast, listada na Nasdaq, tem a América do Norte e o Vietnã como seus principais mercados, mas está tentando se expandir agressivamente em outros lugares. Mas a montadora está relatando perdas à medida que a demanda por EV diminui.

Os modelos elétricos representaram cerca de 2,5% dos mais de quatro milhões de veículos vendidos na Índia no ano passado. O governo, que tem como meta 30% até 2030, está a trabalhar num programa para atrair fabricantes de veículos elétricos.

A VinFast disse no ano passado que gastará US$ 500 milhões (cerca de Rs. 4.327 milhões) na Índia ao longo de cinco anos para construir uma fábrica de carros e baterias, atualmente em construção no estado de Tamil Nadu, no sul, e lançar novos modelos de carros.

A fábrica terá uma capacidade inicial de 50 mil carros por ano e poderá aumentar até 150 mil com base na procura, disse Chau, acrescentando que pretende criar uma associação empresarial na Índia e fazer investimentos em infra-estruturas.

Tal como a Tesla, a VinFast procurou uma redução do governo indiano no imposto de importação de 100% sobre veículos eléctricos totalmente construídos para lhe permitir lançar carros enquanto as suas fábricas entram em funcionamento. A medida é contestada pelas montadoras nacionais.

