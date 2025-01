Vitamina E: benefícios, desvantagens, suplementos e como incorporá-la à sua dieta

Ao navegar pelo corredor de cuidados com a pele da farmácia, você provavelmente notou que muitos produtos incluem vitamina E. Quando aplicada topicamente, a vitamina E pode ajuda a proteger sua pele devido a danos UV. No entanto, você também precisa de vitamina E em sua dieta, pois é essencial para o desenvolvimento humano e operação. A vitamina inclui oito compostos, mas apenas um deles é utilizado no corpo humano: o alfa-tocoferol.

Os prós e contras da vitamina E têm sido objeto de controvérsia há muitos anos. Então, o que você precisa saber? Nós fizemos a pesquisa. Aqui estão os benefícios e desvantagens.

O que é vitamina E?

A vitamina E é um nutriente solúvel em gordura encontrado em muitos alimentos e é importante para o corpo humano de várias maneiras. A vitamina E, na forma de alfa-tocoferol, é um poderoso antioxidante que funciona como uma máquina de combate aos radicais livres.

Embora seja possível satisfazer as necessidades diárias de vitamina E através dos alimentos, também estão disponíveis suplementos orais e tópicos. No entanto, os suplementos devem ser usados ​​com cautela, de acordo com as instruções e após consulta a um médico.

Adicione vitamina E à sua dieta

Nozes, sementes e óleos vegetais estão no topo da lista de melhores fontesmas a vitamina E pode ser encontrada em muitos alimentos. Aqui estão algumas opções de alimentos excelentes e versáteis para aumentar sua vitamina E.

espargos

Abacate

Espinafre cozido ou cru

Sementes de girassol torradas e secas

amêndoas torradas secas

Avelãs torradas secas

Kiwi

manga

Manteiga de amendoim

Abóbora

Pimentão vermelho

Tomate

Benefícios da vitamina E

A vitamina E tem sido elogiada por oferecer muitos benefícios ao corpo humano. Alguns deles são inconclusivos em termos de mostrar benefícios reais em estudos científicos. Abaixo estão alguns benefícios da vitamina E que são apoiados pela ciência.

1. Pode reduzir a pressão arterial

Hipertensão (hipertensão) é um importante fator de risco para doenças cardiovasculares. Alguns estudos demonstraram que a suplementação com vitamina E pode ajudar a reduzir a pressão arterial, embora os resultados não tenham sido tão favoráveis ​​para aqueles com hipertensão arterial grave.

Embora os resultados sejam conflitantes sobre a relação entre a suplementação de vitamina E e as doenças cardiovasculares, um estudo que acompanhou 40.000 mulheres saudáveis ​​durante 10 anos descobriu que aquelas que tomaram suplementos de vitamina E tiveram um risco 24% menor de morte por evento cardíaco. Os resultados não foram tão positivos para aqueles com alto risco ou que já tinham doenças cardíacas.

2. Combata os radicais livres

Sabe-se que a vitamina E combater os radicais livres e proteger as células contra danos; Menos radicais livres podem significar várias coisas boas para o corpo humano.

Danos celulares devido aos radicais livres aumenta o risco de vários problemas de saúde como doenças cardiovasculares, doenças inflamatórias, catarata e câncer. Os antioxidantes que combatem os radicais livres, como a vitamina E, também combatem estas doenças crónicas.

Um bônus? A contribuição da vitamina E para a redução dos radicais livres também reduz os danos à pele causados ​​pela exposição aos raios UV. Menos danos à pele significam um brilho mais jovem, e quem não quer isso?

Seus efeitos antiinflamatórios também ajudam a reduzir os sintomas de doenças inflamatórias crônicas da pele, como a dermatite.

3. Pode melhorar os sintomas da TPM

Em volta 80% a 90% das mulheres experimentam algum grau de síndrome pré-menstrual durante seus anos reprodutivos. Para alguns, a TPM é dolorosa e perturbadora da vida diária. A vitamina E pode lhe dar uma folga se você estiver entre 80% e 90%.

Estudos mostram que a suplementação de vitamina E com vitamina D pode ser uma forma eficaz de reduzir os sintomas da TPM, como cólicas, ansiedade e desejos.

Desvantagens dos suplementos de vitamina E

Tal como acontece com qualquer suplemento, a vitamina E deve ser usada conforme as instruções e com cautela.

Evite muito de uma coisa boa

Ser solúvel em gordura não é ruim. Mas muito de uma coisa boa pode rapidamente se transformar em algo ruim. As vitaminas lipossolúveis, como a vitamina E, dissolvem-se na gordura, ao contrário das vitaminas solúveis em água, como a vitamina C. Isso significa que a vitamina E pode ser armazenada nos tecidos adiposos do corpo e no fígado para até seis meses.

Como a maioria das nossas necessidades de vitamina E pode ser satisfeita através dos alimentos, altas doses de vitamina E raramente são necessárias e pode causar sérios problemas de saúde.

Você pode sentir efeitos colaterais

Quando tomada em pequenas doses, a vitamina E raramente causa efeitos colaterais negativos. No entanto, este não é o caso para todos. aqui estão alguns efeitos colaterais tenha cuidado com:

Visão turva

Diarréia

Fadiga

Dor de cabeça

Náusea

Irritação na pele

cólicas estomacais

Fraqueza

Pode causar ou piorar certas condições de saúde.

Antes de suplementar ou aumentar a ingestão de vitamina E, considere as seguintes condições de saúde que podem ser causadas ou agravadas pela vitamina E.

câncer de próstata : Embora pesquisas adicionais sejam limitadas, um estudo experimental de 35.533 homens saudáveis Ele concluiu que a suplementação dietética com vitamina E causou um aumento significativo no câncer de próstata.

: Embora pesquisas adicionais sejam limitadas, um estudo experimental de 35.533 homens saudáveis Ele concluiu que a suplementação dietética com vitamina E causou um aumento significativo no câncer de próstata. Doença cardíaca: Embora não haja pesquisas que sugiram que a vitamina E cause doenças cardíacas, alguma pesquisa Isto sugere que a vitamina E pode piorar a condição e aumentar o risco de morte por ataque cardíaco ou acidente vascular cerebral.

Embora não haja pesquisas que sugiram que a vitamina E cause doenças cardíacas, alguma pesquisa Isto sugere que a vitamina E pode piorar a condição e aumentar o risco de morte por ataque cardíaco ou acidente vascular cerebral. Hemorragia: Demonstrou-se que altas doses de vitamina E causam sangramento e aumentar o risco de acidente vascular cerebral hemorrágico.

Demonstrou-se que altas doses de vitamina E causam sangramento e aumentar o risco de acidente vascular cerebral hemorrágico. Diabetes: Informação atual apoia desencorajar as pessoas com diabetes de tomar suplementos de vitamina E.

Pode interagir com certos medicamentos.

Se você estiver tomando algum medicamento ou suplemento prescrito, consulte seu médico antes de tomar suplementos de vitamina E. A vitamina E pode. neutralizar a eficácia de alguns medicamentos ou suplementos como vitamina K, estatinas, niacina, anticoagulantes, agentes antiplaquetários ou mesmo medicamentos quimioterápicos.

Você pode tomar vitamina E diariamente?

Para os adultos, o quantidade diária recomendada de vitamina E São 15mg. Você só precisa de uma pequena quantidade dos alimentos certos para atingir 15 mg. Por exemplo, existem 7,4 mg de vitamina E em 30 gramas de sementes de girassol e 7,3 mg por 30 gramas de amêndoas. Qualquer um deles fornecerá cerca de 49% de sua necessidade diária de vitamina E.

Como a vitamina E é tão acessível nos alimentos e, neste caso, mais não é melhor, a suplementação geralmente não é necessária. No entanto, se não conseguir obter a quantidade diária recomendada através dos alimentos, deve limitar a sua suplementação a 15 mg ou menos por dia para obter todos os benefícios da vitamina E.

Se você estiver tomando outros suplementos ou medicamentos, consulte seu médico antes de tomar vitamina E.