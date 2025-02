Vivo V50 Para especificações, o design revelado antes do lançamento: para embalar uma bateria de 6000mAh

Vivo é oficialmente revelado detalhes de seus próximos 5, a principal série chamada V50. O V50, quando lançado na Índia, e substitua o modelo V40, que é revelado no lado da Índia V40 para o modelo em agosto de 2024. Depois de várias crenças, eu vivo parece ser decidido premium smartphonei pelo site, mas em selecionar alguns indivíduos como processo do telefone, velocidade de carregamento e muito mais. A página da porta também revela o planejamento de cosméticos do telefone, juntamente com opções de cores que estarão disponíveis para um veículo.

O design ao vivo da V50 parece muito semelhante ao modelo não substitui, mas é preciso uma aparência mais arredondada. Uma das mudanças notáveis ​​no design da tela. Ele não está mais no painel de borda de curvatura dupla, mas um painel quad da curva, ou seja, que o visor se curva um pouco na borda dos quatro lados para apenas dois (esquerda e direita), como no V40.

O telefone é uma classificação IP também é melhor com a classificação estadual IP68 e IP69 em poeira e água. O telefone estará disponível na rosa, um azul estrelado e um titânio colorido.

O módulo de câmera em forma de fechadura traseira permanece o mesmo antes e novamente segura duas câmeras no lugar. A menção local pode todas as três câmeras usando 50, Megapixel Sensors. Isso inclui uma sala frontal de 50 megapixels, uma primeira câmera de 50 megapixels e uma câmera Ulmrawide de 50 megapixels. Eu moro no recurso de luz aérea está presente, mas parece muito maior em tamanho em comparação com o modelo anterior.

Outros detalhes revelados por página Inclui uma bateria de 6000mAh, a FuNOCHOUCH BOOD 15, e alguns recursos de IA e câmera são feitos recém -feitos ao modelo principal da empresa, e eu moro x200. No entanto, seu processo e velocidade de carregamento não são confirmados. Um relatório anterior revelou que o I Live V50 apresentará um Qualcomm Snapdragon 7 Gen. 3 Soc. Não consegui lançar no relatório da Índia em 18 de fevereiro.

