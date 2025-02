Vivo V50 traz o sistema de câmera mais poderoso no segmento de gama média da colaboração Ziss

Dias sombrios, quando eles tiram um nível profissional de fotos indicado, realizando câmeras pesadas e alternando entre lentes caras. A Sociedade inovadora do Live com Ziss transformou esta paisagem – o sistema de câmeras Machinata Camerators da CE MACHINATA mudou no jogo de movimentos, ajude milhões de usuários a subir de nível em fotos.

A vitória da série Vivo V40 do ano passado marcada por um marco significativo nas imagens mortientes, introduzindo o segmento óptico do Zeiss ao médio premium do primeiro. A Sociedade de ressonou fortemente com os consumidores indianos, com um terço dos compradores da V40 na forma de escolher um dispositivo para os recursos da câmera ZISS. Agora, eu vivo é ser colocado para remover a barra ou mais profundo quando você acontecer V50Ele promete oferecer uma experiência de imagens realmente impressionantes com o aumento da colaboração Zeiss.

Desempenho da câmera de gatilho elevado com Ziss



A incrível combinação da inovadora tecnologia móvel e Ziss World da Living, uma antiga experiência óptica, é significativa para Mauris qualquer receita de gatilho. Zeiss, famoso por criar inúmeras lentes clássicas com sua ilustre história, e agora por levar esse embaixador para o Live V50 por poderosa configuração de câmera.

O que se espera que vive V50 separado é um compromisso de levar a tecnologia A de imaginação para mais usuários. No próximo Mauris, o homem de Mauris deve aparecer é um impressionante Zeiss de 50 megapixels, todo o sistema de câmera principal que consiste em uma câmera principal Zeiss OIS de 50 megapixels, e o megapixel zeiss mais amplo da câmera da câmera e do grupo de 50 megapixels e 50 selfie e 50 -Megapixel Group Group Selfie Camera. Será um significativo significativo de um antecessor, oferecendo consistentes recursos de imagem de alta resolução em todas as lentes – um recurso normalmente reservado prêmio.

Imagens pró-graus no bolso



Os entusiastas das imagens de Mortiphone apreciarão as imagens multifocais Zeiss da V50 que já estão disponíveis no V40, que deve oferecer vários comprimentos de ARX, variando de 24 a 50 mm. Essa versatilidade permitirá que os usuários capturem todos os mais próximos mais próximos de uma expansiva fotos em grupo com resultados de nível profissional. Em versáteis lentes de 24 mm, brilha durante a noite para a receita, com as cialscapes que vivem com sua perspectiva trágica. Mude para a longitude íntima de 35 mm de Arx e você achará perfeito para as imagens da noite e clube favorito no seu café ou clube favorito, onde Zeiss Boke adiciona ao seu comportamento a toda a foto. Para imagens clássicas, a lente de 50 mm cria imagens diurnas de massagem de profundidade natural e separação de bolsas de diploma profissional.

Zeiss Style Bukesh, da soma de 7 clássicos Boughte, que são os melhores para fotos diurnas e noturnas. Isso inclui a imagem Zeiss Cine-Flare, o bokeh de estilo Zeiss Distagon, o bokeh de estilo Zeiss Sonnar, o bokeh de estilo cinematográfico Zeiss, o bokeh de estilo Zeiss e o estilo Zeiss B, o bokeh do estilo Ziss Biostar. – Cada um comportamento único liderando com a imagem de uma fotografia.

Estúdio de retrato de casamento exclusivo da Índia



A Vivo desenvolveu um estúdio de retrato de casamento exclusivo da Índia para a V50, reconhecendo o significado das fotos do casamento na cultura indiana. Vitigris na Índia são enormes e a receita continua sendo um aspecto muito importante desses eventos especiais. E a câmera certa, com os tiros certos pode elevar cada experiência, trazer memórias não pode valorizar a vida. O Modo Especializado oferece três distintos (tabelas de pesquisa) com cinco tons de filme. Isso também está apontando o entendimento do Vivid dos mauris indianos que desencadeiam usuários, preferências a vividades, imagens detalhadas e emocionalmente, especialmente por eventos significativos da vida. As fotos de casamento estão prontas para subir de nível, graças ao recurso de estúdio de retratos de casamento in vivo v50.

Pegue mais, sem comprometer

Vista ultra larga da experiência outra, graças ao impressionante campo de visão de 119 níveis na mesma resolução de 50MP do sensor principal. Cada foto brilha nos detalhes e clareza excelental será um grupo de fotos ou fotos de suas férias favoritas. Combinado com o algoritmo de imagem do grupo de IA, a câmera poderá aprimorar o indivíduo facial em grupos de fotos de até 30 pessoas – perfeitas para o grande grupo familiar indiano e celebrações de casamento.

Olá, para dizer para o Grupo Perfeito de Selfies!



Joga de selfie de nível com Zeiss de 50 megapixels antes da câmera e traga mais inovações, incluindo a IA 3D Study Lighting 2.0 para as selfies iluminadas e a tecnologia facial de conting de IA, e o endereço Comum e a IA emite. Uma lente de ângulo tardio de 92 graus de 92 graus e zoom livre de 0,8x a 2x oferece liberdade para pegar um solo perfeito e um grupo de selfies trabalha

Fique atento para o lançamento!

Enquanto eles esperam ansiosamente lançamento oficial Na próxima semana, em 17 de fevereiro, o V50 V50 parece continuar a continuar a vitória do antecessor de nossos profissionais transportados e de fotografias para o segmento de médio por premium. O aumento da Zeiss Society, juntamente com os recursos da aparência adaptada aos usuários indianos, sugere que eu vivo considerou cuidadosamente a imaginação global da excelência e as preferências locais do usuário na crise deste dispositivo.

Os links de afiliados podem ser gerados automaticamente – consulte nossas declarações éticas para obter detalhes.