Vivo V50 vazou a Sociedade de Fotos Live

Eu já iniciei o jogo de chegada, seu aparelho V50 na Índia. O porto oficial da página confirma algumas especificações importantes do telefone móvel com microsites Amazon e Flipkart para afirmar sua disponibilidade em sites de comércio eletrônico. A empresa ainda não anunciou uma data exata de lançamento do smartphone no país. Antes do lançamento antecipado, o Leed Live Images V50 e surgiu online. Eles sugerem alguns recursos importantes do telefone atual, como chipset, RAM e armazenamento.

Vivo V50 Leked Live Images Online

Imagens ao vivo alegadas V50 participação antes de seu lançamento na Índia. O telefone aparece na sombra azul estrelada com um objetivo de perna e módulo de câmera traseira elíptica. A imagem mostra a página de dados para o telefone do cliente. Esta página revela que o telefone será alimentado pelo Snapdragon 7 Gen 3 Soc. Isso corrobora anteriormente nos principais recursos do smartphone.

Fotos ao vivo Vivo V50 Leked

Crédito da foto: 10 / @ zionsanvin

Além disso, as imagens ao vivo vazadas V50 sugerem que o telefone estará disponível em RAM de 12 GB e variante de armazenamento a bordo de 512 GB. É provável que o chocolate seja oferecido em outras configurações. Suporte a 12 GB de expansão virtual da RAM, de acordo com as imagens dos lírios. O telefone será executado no FunTouchos 15, com sede em Android 15. O sistema operacional é confirmado pela multidão antes.

Lançamento da Vivo V50 India: tudo o que sabemos

Um vazamento anterior afirmou que eu vivo o V50 que deve ser lançado na Índia em 18 de fevereiro. Os teasers oficiais para revelar o jogo telefônico nas curvas quadradas na linha nas quatro bordas. Será oferecido nos tons Rosa Red, The Starry Blue e Titanium Grey. Alega -se que o telefone atenda às classificações IP68 e IP69 até a resistência à poeira e da água.

O Vivo V50 será uma casa na bateria de 6000mAh. Para a óptica, será um sensor traseiro primário de 50 megapixels para o lado de uma sete ultrawida de 50 megapixels nas costas, enquanto a sala da frente também inclui o sensor de 50 megapixels. A parte traseira da unidade da câmera será quando você morar no recurso de luz aérea.