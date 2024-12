Você atualizou para iOS 18.2: Por que o Siri tem a mesma aparência no seu iPhone?

O primeiro sinal visual do novo Inteligência da Apple no iPhone ligado iOS 18.2 é a aparência aprimorada do Siri: um arco-íris pulsante de cores ao redor da tela inteira. Mas você atualizou seu iPhone e está vendo a mesma esfera animada fixada na parte inferior da tela nos últimos anos?

Encontrei a mesma coisa e também fiquei confuso.

Acontece que eu precisava dar mais um passo antes de poder tentar o Siri mais inteligente – além de outros recursos do Apple Intelligence, como ferramentas de escrita, resumos de notificação e o Função de limpeza em Fotos.

Se você está vendo a mesma coisa, aqui está o porquê.

O novo design da Siri é uma borda brilhante que distorce tudo brevemente. Captura de tela de Jeff Carlson/CNET

Veja isto: Apple redesenha Siri com IA e bordas brilhantes 03:18

Seu iPhone pode não ser capaz de executar o Apple Intelligence

A atualização mais recente do sistema é para todos com iPhone XS ou posterior, mas isso não significa que todos tenham Apple Intelligence. Na verdade, como grande parte da computação de IA é feita no dispositivo, apenas alguns modelos podem rodar as novas tecnologias:

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Máx.

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Máx.

O Apple Intelligence também funcionará em Macs e iPads com processadores da série M, bem como nos mais recentes mini-ipad (que é alimentado pelo chip A17 Pro).

Se você tiver um desses modelos, verá o visual totalmente novo ao invocar o Siri. No Mac, o campo de pesquisa do Siri obtém o mesmo efeito em vez das bordas da tela inteira. Se você tiver um modelo diferente, verá o mesmo orbe Siri.

Siri no iOS 18 tem a mesma aparência do iOS 17 para muitas pessoas. Captura de tela de Jeff Carlson/CNET

Você pode estar inativo na lista de espera do Apple Intelligence

Oficialmente, o Apple Intelligence é considerado um recurso beta, mesmo em dispositivos compatíveis. Como parte deste programa de pré-visualização, a Apple está concedendo acesso em ondas às pessoas que o solicitam. (Para obter mais informações, veja por que a Apple usa essa abordagem de lista de espera.)

Depois de instalar o iOS 18.2 (ou iPadOS 18.2 ou MacOS Sequoia 15.2), você precisa ir para Configurações > Apple Intelligence e Siri e toque Junte-se à lista de espera do Apple Intelligence > Junte-se à lista de espera. O novo efeito Siri só aparece depois que você o solicita e foi concedido acesso.

Relatórios online e de amigos sugerem que as pessoas podem começar a usar o Apple Intelligence após apenas algumas horas de espera. Isso sem dúvida irá flutuar à medida que a Apple equilibra a demanda em sua rede privada de infraestrutura de computação em nuvem.

Para obter mais informações, aqui está a maneira certa de fazer backup do seu iPhone antes de instalar o iOS 18.2 e Oito configurações que você deseja alterar primeiro no iOS 18.2.