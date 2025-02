Você deve atualizar seu roteador de netgear imediatamente

A Netgear recomenda fortemente que atualize seu roteador. A empresa resolveu dois problemas críticos de segurança que afetam vários pontos de acesso Wi-Fi 6 e jogos próprios Nighthawk. Ele emitiu atualizações de segurança para ambas as vulnerabilidades no início desta semana.

Vários anéis Wi-Fi Nighthawk foram afetados por uma vulnerabilidade de segurança de execução de código remoto não autenticado. Nesse tipo de problema de segurança, um invasor pode executar código malicioso em seu roteador sem permissão. O sistema comum de pontuação de vulnerabilidade é uma fórmula que calcula quão sérios são os problemas de segurança nos sistemas de computador. A Netgear obteve o problema do RCE não autenticado em 9,8 de 10, ou “crítico”.

Estes são os três roteadores que o Netgear identificou como vulnerabilidade:

Os outros dispositivos afetados são pontos de acesso sem fio, que geralmente são usados ​​em escritórios ou edifícios grandes, onde um único roteador é insuficiente. Essa foi uma vulnerabilidade da segurança da omissão de autenticação, o que permitiria que os piratas de computador omitissem completamente o processo de autenticação para dispositivos afetados.

Estes são os pontos de acesso sem fio que têm vulnerabilidade:

Como garantir seu dispositivo

Se você usar um dos dispositivos listados acima, deve baixar o último firmware o mais rápido possível. Você pode encontrar instruções detalhadas nas páginas de suporte da Netgear para o impacto roteadores e Pontos de acesso sem fio.

Estas são as instruções de passo -passo do NetGear:

Vá para o principal Suporte de NetGear página. Escreva o número do seu modelo na caixa de pesquisa e selecione seu modelo no menu Drop -Roboil. O número do modelo é a cadeia de números e letras no final do nome de seu roteador, ou seja, “XR1000”. Clique Downloads Na seção superior. Baixo Versões atuaisSelecione o download mais recente com o título que começa com Versão do firmware. Clique Descarga. Siga as instruções no manual do usuário do seu produto, notas de versão do firmware ou na página de suporte do produto para instalar o novo firmware.

Essas etapas podem tomá -lo em uma rota tortuosa que a direciona ao manual do seu usuário para descobrir como atualizar seu firmware. Para encontrar seu manual do usuário, vá para https://www.netgear.com/support/Digite o número do seu modelo na caixa de pesquisa e clique no Documentação botão na página do produto.

A NetGear não respondeu imediatamente à solicitação de comentários da CNET.