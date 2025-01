Você está cansado de sair para comer? Experimentei esta ferramenta de IA que gera receitas para criar uma refeição de restaurante em casa

Sou um grande entusiasta da comida, mas um cozinheiro ridículo. Felizmente, moro na cidade de Nova York, onde não há problema em não cozinhar e há inúmeras opções para comer fora. Tenho muitas opções culinárias, pois alguns dos melhores restaurantes do mundo ficam a poucos passos da minha casa.

Tentei recriar minha refeição favorita, mas não consegui nem os pratos mais simples. Então, quando soube que havia um aplicativo de IA que poderia transformar qualquer foto em uma receita, tive que experimentá-lo.

Aplicativo RecipeGen AI da SideChef é uma plataforma online de comida caseira e mercearia. O novo recurso beta de IA permite que chefs (ou aspirantes a chef) tirem uma foto de qualquer prato em um restaurante ou nas redes sociais, e promete gerar instantaneamente um passo a passo da receita.

Eu queria ver quão precisos eram os ingredientes e quão perto isso poderia chegar de uma refeição em um restaurante que tive recentemente.

SideChef é uma plataforma de receitas de compras premiada que está no mercado desde 2013, e seu recurso RecipeGen AI foi lançado este mês como um aplicativo de culinária caseira passo a passo. É gratuito para baixar e usar.

Aqui vai!

De subchefe a SideChef

A configuração foi simples. eu baixei o Aplicativo SideChef no meu telefone e cliquei Adicionarentão Gerar receita a partir da foto. Você pode tirar uma foto diretamente no aplicativo ou escolher uma imagem da sua biblioteca.

Para testar a precisão do SideChef, eu queria tentar dois métodos:

Carregue uma foto de uma refeição que você fez em um restaurante. Carregue uma foto de uma refeição que você fez em lar (porque eu sei exatamente o que coloquei nele).

Para a refeição do restaurante, escolhi um prato de brunch para iniciantes, para que o SideChef pudesse descobrir facilmente. Almoçamos às Fazenda Malibu em uma recente viagem à Califórnia, onde deram um novo toque aos alimentos básicos do café da manhã, como manteiga doce e massa fermentada fofa.

Amanda Smith/CNET

Verifiquei o cardápio para ver quais eram os ingredientes, para poder verificar melhor: “mexidos: focaccia de massa fermentada e batatas para o café da manhã com opção de manteiga de morango ou manjericão. Couve, espinafre, ricota, ovos e bacon”.

Isto é o que o SideChef criou:

Desde o início, fiquei decepcionado com a falta de atenção aos detalhes. O prato não tinha temperos de pimentão vermelho, pimentão verde, cebola ou batata. Acho que também não tinha leite, mas o SideChef incluiu. Também faltaram os principais perfis de sabor: manteiga de morango, queijo ricota e focaccia de massa fermentada.

Para dar ao SideChef o benefício da dúvida, é difícil distinguir a focaccia de massa fermentada porque a foto não mostra a parte superior ondulada do pão, mas nem menciona a massa fermentada.

Também pode ter sido difícil para o SideChef detectar ricota nos ovos (confundindo a cremosidade com leite). Nem experimentei com manteiga de morango, o que me levou a comprar manteiga normal.

Não, eu quero minha manteiga de morango bougie. Nesse ponto, senti que o SideChef estava mais interessado em usar IA para ganhar uma comissão de afiliado por meio do Walmart (o parceiro de atendimento).

Antes de passar para a minha receita caseira, experimentei outra foto de um prato de restaurante para testar suas capacidades culinárias.

Desta vez, ramen!

Eu carreguei esta foto:

Amanda Smith/CNET

Fiquei “pensando” por cerca de 15 segundos e então recebi um erro. Tentei novamente, conforme recomendado, mas sem sorte.

Tudo bem, SideChef, vamos tentar de outra maneira. Escolhi meu prato preferido que minha esposa faz: nhoque de batata doce com linguiça!

Amanda Smith/CNET

Eu sei os ingredientes exatos porque ela fez um vídeo sobre isso:

Batata doce

Ovo

Farinha

Salsicha

Fungo

Manteiga

Caldo

parmesão

Aqui vai!

Agora estamos cozinhando.

Desta vez ele se saiu muito melhor. Ele pegou os ingredientes principais, mas acrescentou tomates secos, provavelmente porque tínhamos manjericão.

Com 90% dos ingredientes lá, verifiquei como o aplicativo sugeria que eu cozinhasse e como era diferente de como realmente o fazíamos.

SideChef sugeriu:

Na verdade, o SideChef tornou a receita mais complicada do que o necessário. Existem sete etapas simples:

Aqueça a batata-doce, corte-a ao meio, retire a casca e amasse numa tigela.

Adicione um ovo e bata.

Adicione uma xícara de farinha e misture.

Corte a massa de batata-doce em quatro pedaços, enrole cada um em uma corda fina e corte em pequenos pedaços de nhoque.

Cozinhe a salsicha na frigideira. Adicione os cogumelos, a manteiga e o caldo.

Ferva o nhoque e coloque-o na frigideira para ficar um pouco crocante.

Polvilhe com parmesão.

Na receita do SideChef, não especificava a retirada da casca da batata-doce nem dava instruções claras de como prepará-la. Fomos aconselhados a assar o nhoque, mas nós os fervemos. Fora isso, 70% estavam lá.

O beijo do chef?

Depende da receita. Ele se esforça para entender as nuances e, como outras ferramentas de IA, tende a inventá-las se não tiver certeza. É um pequeno aplicativo prático que pode ser usado para inspirar novas ideias e misturas de ingredientes ou se você estiver em um restaurante e não quiser incomodar o garçom com os detalhes do prato.

Mas para pessoas com um mínimo de habilidade culinária, o SideChef provavelmente não será de muita utilidade, especialmente para cozinheiros como minha esposa, que improvisam e se sentem criativamente limitados ao seguir receitas, muito menos IA.