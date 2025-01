Você está obcecado com sua proteína? Por que ‘metas’ podem não ser necessárias, dizem os especialistas

É um novo ano, o que significa novos hábitos e objetivos de saúde e boa forma. No entanto, se a sua resolução de Ano Novo é atingir seus objetivos de proteína, você pode querer reconsiderar. De acordo com especialistas, você já pode estar ingerindo toda (ou mais do que o suficiente) a proteína necessária em sua dieta diária. Isto contradiz o que todos dizem nas redes sociais, onde os “objectivos de proteína” se tornaram um trending topic.

Tal como a contagem de calorias, a tendência dos objetivos proteicos é exagerada, fazendo com que as pessoas comprem barras de proteína, batidos e cortes de carne caros, tudo em nome de mais proteína. Andrew Freeman, cardiologista do National Jewish Health em Denver, na verdade é “extremamente raro”, se não “quase impossível”, ter deficiência de proteína, pelo menos nos Estados Unidos, onde há abundância de proteínas. comida.

Você provavelmente está ingerindo proteína suficiente, mesmo sem tentar.

Contanto que você não se restrinja demais e consuma calorias suficientes para abastecer seu corpo, provavelmente estará atingindo suas metas de proteína apenas seguindo uma dieta típica americana. Embora algumas pessoas possam precisar de mais para se sentirem saciadas e fortes ou para maximizar os seus ganhos musculares no ginásio, a realidade para muitos americanos pode ser que eles satisfazem as suas necessidades proteicas através da sua dieta diária. Para alguns, esse requisito pode estar bem abaixo de 100 gramas, o que é difícil de alcançar. alvo de proteína frequentemente elogiado, até mesmo pela equipe de bem-estar aqui da CNET.

“As pessoas são absolutamente obcecadas por proteínas”, disse Freeman, apontando para o facto de que também é provável que você atinja os seus “objectivos de proteína”, mesmo que siga uma dieta baseada em vegetais, desde que seja variada e completa. Um fator que potencialmente influencia a tendência em direção às metas proteicas é o aumento do interesse na dieta carnívora, que prioriza o consumo de carne.

“O que a maioria das pessoas esquece é que alguns dos maiores e mais fortes mamíferos da Terra são todos baseados em plantas”, disse Freeman. “Quando foi a última vez que você viu um gorila ou elefante com deficiência de proteína?”

Os americanos, em particular, têm uma relação complicada e às vezes confusa com a comida: quando não estamos obcecados em obter o suficiente de alguma coisa (#proteingoals), estamos restringindo outra coisa (pense na vilanização de gorduras e carboidratos). Exemplos de algumas dietas que variam entre esses extremos incluem a dieta cetogênica, a dieta carnívora, aplicativos de contagem de calorias e levar mais tempo para preparar bebidas complicadas em nome da perda de peso.

Isto seria mais defensável se estivéssemos colhendo os benefícios para a saúde de seguir estas dietas, mas em vez disso, Os americanos são líderes em doenças crônicas. como doenças cardíacas e diabetes (evitáveis ​​e muitas vezes reversíveis através da dieta). Muitas pessoas também sofrem com uma redução da qualidade de vida ao restringir ou seguir dietas que podem ou não melhorar significativamente a sua saúde no futuro, podendo também inspirar vergonha ou distúrbios alimentares.

Sem mencionar que a maioria de nós é muito pobre em fibras, e boa parte de nós tem baixos níveis de outros nutrientes muito importantes, como ferro, vitamina D e muito mais.

Claro, isto não quer dizer que a proteína não seja importante, ou que algumas pessoas precisam de mais do que outras, dependendo do seu nível de actividade ou do desenvolvimento muscular que procuram. Aqui, estamos apenas dedicando um minuto para argumentar que, quando se trata de proteínas, você pode conseguir resfriá-las um pouco.

Quanta proteína você realmente deve comer?

Olha, a introdução desse tópico foi um pouco forte, então é importante parar um pouco e enfatizar que a proteína é um nutriente absolutamente vital: contém proteínas aminoácidos, que constroem nosso corpo e ajudam-no a funcionar. Se não comêssemos proteínas, estaríamos mortos.

Para obter uma base de quanto precisamos para atender às nossas necessidades, felizmente existe uma quantidade diária recomendadaou RDA, para proteína. Isso equivale a 0,8 gramas de proteína por quilograma de peso corporal. (Existem cerca de 2,2 libras em um kg). Isso significa que uma pessoa que pesa 90 quilos precisa de cerca de 73 gramas de proteína para suprir suas necessidades e não ter deficiência.

O que fica complicado é descobrir exatamente quanta proteína você precisa não apenas para sobreviver, mas também para prosperar. Como todas as “coisas” de saúde, o que é melhor para você dependerá do seu corpo e do seu nível de atividade, por exemplo. Mas mesmo com isso em mente, talvez você não precise trabalhar tanto quanto pensa para obter a proteína adequada, mesmo que frequente a academia regularmente.

Em 2023 podcast hospedado por ZoeUma empresa de ciências da nutrição e fabricante de kits caseiros de teste de microbioma intestinal, o professor e pesquisador de nutrição da Universidade de Stanford, Christopher Gardner, explicou por que o medo de falhar no departamento de proteínas costuma ser exagerado.

“Quando os Estados Unidos apresentam as doses diárias recomendadas de proteínas, vitaminas e minerais, a abordagem padrão é tomar dois desvios padrão acima da média”, explicou Gardner no podcast. Para 0,8 gramas de proteína por quilograma de peso, disse ele, “foi escolhido um valor que deveria ser adequado para 97,5% da população”.

Mas o que acontece se você estiver acima da média? Muito provavelmente você não está.

“Para mim, é a ideia americana de ‘isso é a RDA, mas sei que estou acima da média, então deixe-me garantir algo extra aqui'”, explicou Gardner.

“Foi criado para reconhecer que algumas pessoas precisam de mais (proteína)”, continuou ele, explicando que quando você se exercita muito, naturalmente sentirá mais fome, o que o levará a comer mais. – o que significa (para a maioria das pessoas), comer naturalmente mais proteínas.

Mas e se você realmente quiser ganhar músculos? É certo que, e numa reviravolta revigorante em relação à dieta americana, a tendência para o direcionamento de proteínas é focado em adicionar em vez de restringir. E se você gosta de levantamento de peso intenso ou quer ganhar músculos, vai precisar de mais. Mas é provável que “mais” não seja tanto mais quanto você imagina, pelo menos se você estiver pensando conscientemente em adicionar proteína por meio de shakes e outros suplementos.

Se você quer mesmo construir músculos ou está seriamente interessado em levantar pesos, as estimativas sobre a quantidade de proteína “extra” necessária variam, e o melhor (e mais seguro) conselho é sempre conversar com seu médico ou nutricionista para cuidar de seu estilo de vida saudável e fitness. em conta. Mas algumas estimativas pousando cerca de 1,2 a 1,7 gramas por quilograma de peso. Outros são ainda mais altoaté 2 gramas por quilograma.

No entanto, esta discussão pressupõe que você goste de contar suas macros. Se você come quando está com fome, recarregue as energias depois de um treino intenso e escolha alimentos ricos em proteínas e também parte de uma dieta bem balanceada, você deve estar pronto para ir.

Além do levantamento de peso, Freeman disse que pessoas com problemas médicos, como cirurgias ou recuperação de queimaduras, precisam de mais proteínas. Gravidez e idade adulta mais velha Existem outros casos em que as necessidades proteicas das pessoas aumentam ligeiramente em relação à ingestão de calorias.

Você pode consumir muita proteína? E os benefícios da proteína?

O alto consumo de proteínas faz os rins trabalham maiso que pode ser uma preocupação para alguns e é um dos motivos pelos quais os pais devem ter cuidado ao dar suplementos proteicos adicionais aos filhos, de acordo com a Cleveland Clinic.

No entanto, atingir os seus objetivos de alto teor de proteína ou mesmo excedê-los não deve ser prejudicial para a maioria das pessoas, embora tenha em mente que, uma vez decompostos nesses aminoácidos vitais e a energia é gasta, excesso de proteína É armazenado como gordura se não for usado como energia.

Agora, um benefício: além da função geral do corpo e do desenvolvimento muscular, a proteína é muito abundante e saciante. Isso significa que uma refeição rica em proteínas pode ajudá-lo a perder peso (se esse for o seu objetivo) porque mantém você saciado por mais tempo em comparação com, por exemplo, uma refeição rica em carboidratos e pobre em proteínas.

Desejo de proteína? Você pode ter níveis baixos de ferro

Cerca de 95% dos americanos não comem fibra suficiente, de acordo com Pesquisa de 2016. A fibra é encontrada em alimentos vegetais, como vegetais, frutas, grãos integrais, sementes e muito mais.

Quase um em cada três de nós também tem níveis baixos de ferro, e é aí que as coisas ficam interessantes na discussão sobre proteínas, porque excelentes fontes de proteína são muitas vezes excelentes fontes de ferro. (Bife e outras carnes vermelhas, por exemplo). No entanto, existem alimentos vegetais, como vegetais de folhas verdes escuras, que são ricos em ferro e também ricos em fibras.

A vitamina D, um nutriente que podemos obter do sol e dos alimentos, é Além disso, um dos americanos tende a ter um nível mais baixo.. Isto é especialmente perceptível durante os meses mais frios.

Infelizmente, os conselhos sobre a melhor forma de satisfazer as suas necessidades nutricionais não são dignos de nota e imitam as recomendações anteriores: Faça uma dieta equilibrada, cheia de variedade e cor, priorizando alimentos como vegetais, gorduras saudáveis ​​e, sim, proteínas.

Você simplesmente não precisa ficar obcecado com isso.