Você não precisa mais de um login da Ingaei para usar a pesquisa de chatgpt

Chatgpt parecia muito mais com o Google. A empresa controladora do Openai anunciou que sua função de pesquisa de chatgpt, que atua como um mecanismo de pesquisa, é Agora disponível para usuários de registro pela primeira vez.

Semelhante à experiência iniciada, o ChatGPT agora pode pesquisar na Internet e fornecer fontes da Web relevantes. As pessoas podem usar a linguagem natural para solicitar pontuações esportivas atualizadas, notícias, cotações de ações e outras informações.

Os usuários que escrevem perguntas podem optar por pressionar o ícone de pesquisa da web localizado na barra de perguntas. Em seguida, ele mostrará uma série de links na parte inferior das fontes de confiança. Como em qualquer uso da IA, os usuários devem estar cientes de possíveis erros, pois os IA Chatbots são conhecidos por alucinações ou apresentam informações falsas como verdadeiras. Os títulos fornecidos podem ajudar na verificação dos fatos.

CEO da operai Sam Altman retweeted As notícias de quinta -feira, acrescentando: “Faça a pesquisa ótima novamente”.

Em outubro, a empresa foi implementada Pesquisa de chatgpt Para os usuários do ChatGPT Plus e do equipamento, bem como os usuários da lista de espera do SearchGPT, e expandiram em dezembro os usuários iniciados.

A mudança faz parte de um esforço maior para fornecer respostas mais úteis do ChatGPT. Também ocorre quando operai continua a aumentar seus esforços para ser mais onipresente. No mês passado, a operai introduziu um novo agente do operador assim chamado, projetado para facilitar as tarefas diárias, desde fazer reservas para o jantar e encomendar mantimentos até a conclusão de formulários.

Operai e ChatGPT também enfrentam maior concorrência não apenas de jogadores americanos como Google e Anthrope, mas do depseek startup chinês.