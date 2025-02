Você pode ver todos esses anúncios do Super Bowl 2025 neste momento antes do jogo

Como ele NFL E os fãs se preparam para o Super Bowl 2025, o show de Kendrick Lamar e todos os lanches, as empresas estão implantando campanhas publicitárias do dia do jogo. Não existem apenas alguns lugares com problemas de IA, mas há uma variedade de comerciais para alimentos, serviços, cerveja, tecnologia e um Bath PSA.

De contratempos nostálgicos, como a gangue Muppets, a mulheres da Era de Ouro que vão para Joyrides, a fãs se transformou em estrelas, o desfile de anúncios começou (e algumas celebridades também aparecem e fazendo coisas tolas). Ainda não podemos confirmar quais trailers de filmes cairão no domingo, mas observe esses comerciais para esquentar o grande jogo.

Leia mais: A Fox Sports transmitirá o Super Bowl em 4K livre em tubi

Instacart: ícones da marca em um sprint

Em um Super Bowl primeiro para a empresa, a Instacart é transmitida é um anúncio de We aqui que leva um elenco de celebridades da marca de mantimentos como Chester Cheetah, Jolly Green Giant e Old Spice Guy.

Apple TV Plus: filme duhpocalypse

O serviço de transmissão está promovendo um novo projeto para um novo projeto, mas não vamos estragar tudo para você. Kathryn Hahn, Johnny Knoxville e Seth Rogen aparecem. Tenha cuidado: isso é nojento.

Disney Plus: não há alegria realmente fedorenta

Os 60 segundos da Disney exploram como é sem alegria usar um jogo de palavras inteligentes. A serpentina pergunta: o que acontece se Bart nunca fez as bundas de Sey-Mour? E se os assassinatos não acontecessem naquele edifício? Uma versão mais curta deste anúncio será executada no dia do jogo, mas veja esse corte.

WeatherTech: nascido para ser selvagem

Não é necessário imaginar o que poderia acontecer quando quatro coquetes de alto escalão foram para a estrada em um conversível de Lincoln ’63. Há breakdance, gato, canecas e bingo e WeatherTech supera tudo.

Coors Light: bate o Blues de segunda -feira

Coors Light oferece uma representação relacionável dessa lentidão após o jogo que pode parecer na segunda -feira. Ele se reúne para essa câmera lenta preguiçosa e uma caixa de cerveja.

Uber vem: eles são lambidos do Super Bowl

De acordo com Matthew McConaughey, o futebol foi criado para comprar comida (asas, César, Apple, filetes, qualquer que seja. A teoria da conspiração é implantada neste local, que inclui aparições de Sean Evans, Kevin Bacon, Charlie XCX, Martha Stewart e Greta Gerwig.

Google Pixel: Entrevista simulada de Gêmeos

Neste anúncio do Pixel 9, a função dos Gêmeos do Google ajuda um pai a se preparar para conseguir seu “trabalho dos sonhos”, mas a conversa puxa os Headsters e faz você perguntar se ele já está fazendo o trabalho que mais ama.

Dunkin ‘: adapta -se a uma ótima revelação de jogo

Ben Affleck está de volta ao seu agasalho de Dunkings e quer pegar a banda novamente. Em uma sequência do anúncio do Super Bowl 2024, Affleck levou seu irmão mais novo para a viagem. O estudante de sucessão e o notório ator do Método Jeremy Strong é um recém -chegado ao grupo e, para o aspecto das coisas neste teaser, ele está levando esse trabalho a sério.

Dordash: Matemática da garota

Este local de Dordash está aproveitando a tendência matemática da garota viral e mostra Nate Bargatze calculando quanto salva com o DashPass. Você está usando esse dinheiro extra para coisas importantes!

Bosch: Coloque o músculo em aparelhos

Antonio Banderas e “Macho Man” se reúnem para um lugar de aparelho Bosch que envolve poderia, conhecimento … e dança? E caso ele pergunte: Sim, a empresa recebeu o consentimento da propriedade de “Macho Man” Randy Savage para criar o anúncio. Estão atentos ao lugar completo nos próximos dias.

Taco Bell: os fãs se tornam um pouco famosos

Neste teaser para o anúncio do Big Game of the Rapid Joint, os clientes do Taco Bell de Doja Cat Photobombombs e é repreendido por um funcionário. Aparentemente, a versão final incluirá pessoas que tiraram fotos em uma das “camas de entrada” da corrente.

Angel Soft: Faça um banho de banho



Segundo os relatos, a taxa atual para os pontos de publicidade do Super Bowl atingiu mais de US $ 8 milhões, o que torna esse comercial de Ángel muito interessante. Em vez de aprofundar uma peça narrativa, a empresa de papel higiênico está colocando nossas necessidades sozinhas ao usar seus anúncios para dar aos espectadores uma desculpa para fazer uma pausa no banheiro. Bem jogado.

Dodge Ram: Goldilocks para antigos truques

A estrela do Twisters, Glenn Powell, que liderou um Dodge Ram no filme, como ouro rico em um zan Dodge Ram Super Bowl anúncios. Adicione uma peruca loira majestosa e o Panamá de Van Halen e obtenha uma combinação vencedora.

Mountain Dew: Beijo de Lima de Seal de uma rosa

Anunciar o teaser original de Mountain Dew mostrou um quarteto de foca aquecendo suas vozes, enquanto o cantor Becks G e o “tipo de montanha” flutuam em um barco próximo. As coisas ficam raras com o anúncio completo, que estrelou a cabeça do selo (a pessoa) no corpo de um selo (o animal). O homem escorregadio dirige uma nova versão de sua música de beijo de uma rosa. Veja agora, e novamente quando a monstruosidade dos mamíferos aparecer em seus pesadelos.

Squarespace: Barry Keoghan oferece

Os fãs do filme de 2022, os Banshees de Inisherin, apreciarão este anúncio no set da Irlanda, estrelado por Barry Keoghan e um burro (embora não seja a mula do filme). No local, Keoghan lança laptops com sites de quadrados pré -fabricados, como jornais antes de parecer caminhar no ar com seu amigo animal.

Godaddy: Entre ai

Godaddy aproveitou o Walton Goggins para ajudar a dirigir sua voz sobre sua nova suíte de ferramentas de IA, GoDaddy Airo. O ator também é o proprietário dos óculos de Goggins Walton Goggins, o que, bem, explica por si mesmo. Ele mostra as ferramentas da GoDaddy para ajudar as pequenas empresas a executar a voz em seus produtos. Enquanto conversamos sobre esses óculos, de repente quero um casal.

Reese: os fãs arremessam tudo

O Reese’s será grande por causa de suas grandes xícaras de lava de chocolate. No novo local do Super Bowl, a lava está fluindo … de um grande vulcão. Os fãs do presente de chocolate com manteiga de amendoim são tão hipnotizados pelo deleite de tudo o que, em um ato coletivo de loucura, é uma máfia correndo em direção a um fluxo de magma quente.

META RAY-BAN GLUS: é Chris, Chris e Kris

Chris Hemsworth e Chris Pratt enfrentam problemas um pouco caros usando os objetivos de Ray-Ban a I Ai.

Doritos: abdução alienígena

Doritos permite que os fãs participem da deliciosa ação, permitindo que eles se submetessem e votem em anúncios feitos para si mesmos. Os alienígenas querem saber tudo sobre Doritos nesta parte vencedora de Dylan Bradshaw e Nate Ninell.

Nerdwallet: Genius Beluga

A Nerdwallet lançou um corte estendido para seu anúncio e apresenta uma baleia beluga que se parece muito com Emmy Kieran Culkin. É útil, mas não tem medo de descartar alguns insultos.

Rocket: Você quer levar para casa

O credor hipotecário zomba de um anúncio mais longo do dia do jogo que inclui crianças e pais com eles para trazer “americanos para casa”.

Booking.com: Regra dos Muppets

Os Muppets estão de volta à televisão. Mesmo na forma de um comercial Booking.com, isso é uma vitória. Eles dão todos os sucessos: Kermit toca o banjo, o animal enlouquece na areia, a senhorita Piggy é fabulosa como sempre, Statler e Waldorf continuam a odiar tudo e o grande Gonzo se aproxima de um jetpack para colocar um bom botão no final.

Bud Light: canhões de cerveja no beco sem saída

Post Malone, Shane Gillis e Peyton Manning querem ter uma boa festa com seus vizinhos. Eles enviam convites expressos lançando latas de cerveja para suas portas.

STōk Cold Brew: Channing Tatum como treinador

Channing Tatum aumenta (piscadela, piscadela) como um treinador especial para lançar a equipe da Wrexham AFC em forma com os movimentos corretos, mas eles são adequados para o campo? Talvez seja toda a cerveja gelada de Stōk que o faz quebrar e tirar seu mágico Mike Dance Cheoreo.

Pringles: Filme Bigotes

O que Nick Offerman, James Harden e Andy Reid têm em comum? Eles são homens que encontram seus pêlos faciais icônicos que levam o vôo depois que Adam Brody descobre que a mesa de sanduíches está fora de Pringles. Para “Stuche Up”, Brody Sopla (chifre) na lata e causa uma chamada de bigode de armas.

Hellmann’s: Quando Harry conheceu Sally

Três décadas e meia depois que Billy Crystal e Meg Ryan mudaram o jogo de comédia romântica quando Harry conheceu Sally, a dupla se reuniu para celebrar a maionese de Hellmann. Este lugar cria a cena do cinema novamente: você sabe o indicado.

Espaço de trabalho do Google: destaque para pequenas empresas

Os novos 50 estados do Google, o anúncio de 50 da história se destaca para pequenas empresas em todo o país e como eles estão usando seus Gemini para aumentar seus esforços.

Nerds: doces com shaboozey



O cantor de uma música de bar (Tipsy) Shaboozey capas que maravilhosas mundo e conhecem muitos personagens doces neste comercial para grupos Gommia Nerds.

Homes.com: não é um anúncio

A estrela de Schitt’s Creek, Dan Levy, envia um anúncio no domingo do Super Bowl, que possivelmente não é um anúncio para o Homes.com.

Little Caesars Pizza: sobrancelhas

Eugene Levy também está em um anúncio do Super Bowl para pequenos cálculos de Caesars que vêem suas sobrancelhas virar o rosto. Devemos nos preocupar?

Michelob Ultra: Pickleball Hustlers



Willem Dafoe e Catherine O’Hara são uma dupla intimidadora de pickleball que busca empurrar o Michelob Ultra por livre concorrentes desavisados. Vê -los derrotar um oponente depois de outro prego para casa, como eles são formidáveis. A lenda do NFL Randy Moss, o medalhista de ouro olímpico Ryan Crouser e a estrela da WNBA Sabrina Ionescu não são rival para eles.

Stella Artois: fórmula de gêmeos



A lenda do futebol David Beckham descobre que ele tem um irmão gêmeo, chamado outro David, neste anúncio peculiar Stella Artois. Matt Damon interpreta seu irmão perdido por um longo tempo. A química na tela entre os dois é adorável. Ben Affleck deve estar nervoso.

Budweiser: Traga o Clydesdal



Os Clydesdal estão de volta! E com um pequeno potro é a estrela do show. Não importa se esse lugar me lembra o chef Boyardee Commercial, onde Ravioli pode atirar em casa.

Tubi: um novo nascimento



Tubi está causando uma nova chegada em 9 de fevereiro, concluída com uma imagem de ultrassom que indica que um novo personagem está a caminho. Se você estiver transmitindo o Super Bowl aqui de graça, certamente estará vendo esse anúncio.

Häagen-Dazs: não tão rápido ou furioso



As estrelas rápidas e furiosas Vin Diesel, Michelle Rodríguez e Ludacris aceleram seus motores para a marca de sorvete, mas as coisas mudam para uma “vida lenta”.

Busch Light: Vá em círculos

No espírito do ar livre, Busch Light quer ter certeza de que você não vai em círculos se estiver na floresta. Enquanto Busch pretende orientar, a NASCAR Ross Chastain Driver tem algo a dizer sobre isso.

Spruce: é bom deixar os cães sairem

Bunny the “Speaker” Dog deejays um set para uma festa de filhotes, onde é bom correr na grama. Porque? Procter & Gamble diz que seu assassino com ervas daninhas é seguro para filhotes e humanos. Deixe os cães sair!