Você precisa assinar e escanear alguma coisa? Use os documentos ocultos do seu iPhone

Como é para assinar digitalmente documentos importantes, às vezes isso não será suficiente. Quando você só precisa colocar sua assinatura em um documento físico e carregá -lo digitalmente, e não tem um scanner independente manualmente, a maneira mais fácil de fazê -lo é no seu bolso: seu iPhone.

Sim, seu iPhone funciona como um scanner de documentos. É possível que ele não produza imagens tão claras quanto um scanner dedicado, mas faz um trabalho respeitável, mesmo quando o telefone é colocado em ângulos ímpares que tentam capturar o texto. Os iPhones tiveram essa característica oculta desde que o iOS 11 foi lançado em 2017, mas como as câmeras integradas nos telefones da Apple melhoraram, a capacidade de fazer uma varredura decente de documentos.

Você não precisará baixar software adicional ou pagar um aplicativo de terceira parte: o aplicativo Apple Notes que é feito pré -instalado no iPhones faz o truque. A boa notícia é que é rápido e fácil digitalizar um documento, salve -o e enviá -lo ao necessário. Lembre -se de que o novo iOS 18 altera os ícones que você usa para selecionar a varredura de documentos, que notamos abaixo. Se você atualizou para o iOS 18, o processo será diferente, mas o guiaremos através dele.

Aqui mostramos como digitalizar um documento com seu iPhone.

James Martin/CNET

Digitalize um documento com seu iPhone ou iPad

Para digitalizar um documento com seu iPhone ou iPad, primeiro coloque o documento em uma superfície plana em uma área bem iluminada.

Abra o aplicativo Notes e abra uma nota existente ou inicie um novo tocando o Nova nota Botão no canto inferior direito (ícone de lápis no quadrado). Nas versões do iOS 17 ou mais, toque o Câmera botão na parte inferior da tela (ou se você estiver editando uma nota, o mesmo Câmera O ícone estará acima do teclado) e toque Documentos de varredura. Se você está no iOS 18, em vez de um Câmera ícone, você vai tocar o Acessórios botão (o ícone de papel) e também reproduza Documentos de varredura.

Isso abrirá uma versão do aplicativo da câmera que procura apenas documentos. Depois de colocar seu iPhone no documento, você precisa digitalizar e, em vista da câmera, uma camada retangular amarela aparecerá automaticamente no documento que mostra aproximadamente o que será capturado. Descanse o documento por alguns segundos e o iPhone deve capturar e digitalizar automaticamente o documento, mas você também pode tocar o Obturador botão no centro inferior.

James Martin/CNET

Assine, compartilhe ou salve seu documento digitalizado

Depois de capturar um documento, você pode aproveitar -o e outros que você capturou na mesma sessão, para editá -los antes de salvá -los. Você também pode tocar Retomar No canto superior direito para começar de novo.

Ao editar o documento, você pode cultivá -lo a partir da foto original capturada (se precisar ajustar as bordas), altere entre filtros de cores (cor, branca e branca, escala de cinza ou foto original sem edição). Então você pode salvar o documento digitalizado.

Uma vez salvo em uma nota, você pode tocar o Margem Botão (ícone de lápis em circulação) na parte inferior para desenhar ou rabiscar com cores diferentes. Se você tocar o Adicionar O botão no canto inferior direito (mais ícone de sinal) pode adicionar texto, assinatura, formas ou até adesivos.

Para enviar ou salvar o documento localmente, toque Compartilhar Botão na parte superior (o ícone quadrado e fluido) para enviá -lo através de mensagens ou aplicativos, copiá -lo, guie localmente nos arquivos, imprima através de uma impressora vinculada ou outras opções.

Por que não consigo encontrar o botão da câmera para digitalizar documentos?

Se você está executando o iOS 18, o Câmera O botão foi substituído por um Acessórios botão (símbolo de clipe). Deve funcionar da mesma maneira: toque e escolha Documentos de varredura No menu Drop -Robown

Se você não pode ver o Câmera ou o Acessórios Botão, verifique se você abriu a nota na seção iCloud ou na seção do meu iPhone: você só pode digitalizar documentos e salvá -los em qualquer um desses locais. Se você não pode dizer, toque Pastas No canto superior esquerdo da tela Notas e selecione iCloud ou meu iPhone.

O scanner de documentos é apenas uma das muitas características inadvertidas do iPhone que são pré -nomeadas em telefones da Apple, geralmente aninhados nos aplicativos que acompanham seu telefone. Algumas características ocultas do iOS 18 adicionam recursos ainda mais surpreendentes em seu iPhone. Mas você também pode encontrar maneiras de realizar outras tarefas, como fazer um GIF no seu iPhone, usando aplicativos de terceiros e através do seu navegador.