Você quer jogar Switch 2 antes de seu lançamento? É assim

A Nintendo revelou oficialmente seu Switch 2 nesta quinta-feira e a empresa realizará uma série de eventos para que os fãs possam experimentar o novo console.

Ele Experiência Nintendo Switch 2 É uma turnê mundial do novo console que começa em abril. É gratuito para quem se inscrever com sua conta Nintendo, mas será preciso ter sorte, pois os destinatários dos ingressos serão escolhidos aleatoriamente.

Veja isto: Nintendo Switch 2 anunciado: tudo o que sabemos 03:01

Aqui está o que sabemos sobre a experiência Nintendo Switch 2.

Quando começa a experiência Nintendo Switch 2?

A primeira parada da turnê será na cidade de Nova York, de 4 a 6 de abril. Será realizado no Center415 em 417 5th Ave.

Quais cidades dos EUA terão eventos Nintendo Switch 2 Experience?

A turnê seguirá para Los Angeles de 11 a 13 de abril, no Television City, em 7800 Beverly Blvd. Em seguida, viajará para Dallas, de 25 a 27 de abril, no Edifício Embarcadero em Fair Park, localizado na 1229 Admiral Nimitz Dr.

Que outras cidades terão eventos Nintendo Switch 2 Experience?

A turnê é mundial e fará paradas nas seguintes cidades:

Toronto, 25 a 27 de abril

Paris, 4 a 6 de abril

Londres, 11 a 13 de abril

Milão, 25 a 27 de abril

Berlim, 25 a 27 de abril

Madri, 9 a 11 de maio

Amsterdã, 9 a 11 de maio

Melbourne, 10 e 11 de maio

Tóquio (Makuhari), 26 e 27 de abril

Seul, 31 de maio a 1º de junho

Hong Kong e Taipei, a confirmar

Como faço para registrar um ingresso?

Você pode se inscrever para entrada gratuita no local do evento em Página de experiência do Nintendo Switch 2. É necessária uma conta Nintendo gratuita para se registrar. A pessoa deve ter 18 anos ou mais para participar. Pessoas com contas familiares Nintendo podem registrar até seis pessoas como um grupo, incluindo menores de 18 anos. Os vencedores dos ingressos serão escolhidos aleatoriamente.

Quando abrem as inscrições?

As inscrições abrem na quinta-feira, 17 de janeiro, às 15h ET/meio-dia PT. Encerra no dia 26 de janeiro às 23h59, horário local do local do evento.

Leia também: O Switch 2 se parece muito com o Nintendo Switch original… e isso é uma coisa boa

O que será mostrado no evento Nintendo Switch 2 Experience?

Não sabemos os detalhes ainda. O cenário provável é que os portadores de ingressos possam experimentar o Switch 2 por um período de tempo não revelado, com diversos jogos disponíveis para jogar.

A Nintendo não forneceu detalhes sobre quando o Switch 2 estará oficialmente disponível ou sobre o preço.