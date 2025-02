Você quer queimar gordura corporal em casa? Use esses 7 truques para alcançar seus objetivos

Se um de seus objetivos de condicionamento físico é perder a gordura corporal, pode parecer um desafio ir à academia e se comprometer com uma rotina estrita de exercícios. Felizmente, você pode se beneficiar tão pouco quanto 15 minutos de exercício diário.

Apesar do que ele pode ter ouvido, ele não pode apontar para uma área específica para perda de gordura. Muitos estudos têm refutado Técnicas de redução de pontos, como exercícios abdominais ou treinamento de resistência à parte superior do corpo. As células adiposas em todo o corpo podem se decompor quando nos exercitarmos; Eles não se dividem em uma área específica.

Não se preocupe se você não é um fã de academia. Você pode efetivamente perder a gordura corporal em casa, sendo intencional sobre os hábitos e exercícios a seguir. Essas são as sete estratégias que você deve começar a fazer hoje.

1. Obtenha seus passos

Caminhar é um treinamento ideal para fazer fora da academia. Pode ser feito em torno do bairro ou em um parque. Em bom tempo, você também pode obter ar fresco muito necessário. Além disso, é gratuito e você pode levar seu cachorro com você (se tiver um).

Caminhar também é um buster gordo. Um estudo descobriu que Mulheres saudáveis ​​na pós -menopausa Perdeu 3,9% da gordura corporal após 30 semanas de caminhada e 1,8% após 15 semanas de caminhada. Embora não possamos buscar áreas específicas, caminhar pode ajudar perder a barriga.

De acordo com Natureza30 minutos de caminhada A maior parte dos dias da semana mostraram uma redução significativa no peso corporal e a porcentagem de gordura corporal. O estudo descobriu que 30 minutos de caminhada podem ser tão benéficos quanto 60 minutos (com uma dieta saudável).

2. Experimente o jejum intermitente

Uma tendência dieta que aumentou em popularidade ao longo dos anos é jejum intermitente. Como o nome indica, é aqui que as pessoas jejuam por um determinado momento e depois comem em outros horários programados. Uma revisão do estudo descobriu que os sujeitos que jejuaram intermitentemente tiveram perda de peso de 0,8% a 13%. A idéia é forçar o corpo a usar suas lojas de açúcar imediatamente acessível e começar a queimar gordura.

Uma vantagem de jejum intermitente é que você pode personalizá -lo à sua preferência e capacidade de abster -se de alimentos. De acordo com John Hopkins MedicineO jejum pode durar uma certa quantidade de horas todos os dias ou até mesmo fazer uma refeição por dia durante dois dias por semana. Por exemplo, você só pode comer por um período de 8 horas todos os dias e rápido pelo resto do dia.

É importante ter em mente que o jejum intermitente não é para todos, especialmente para aqueles em risco Coma bagunçado ou durante a gravidez. Antes de experimentar o jejum intermitente, consulte seu médico para garantir o melhor plano para você e seus objetivos.

3. Levante os pesos mais pesados

Esse ponto pode parecer contraditório, pois cobrimos apenas como você não pode queimar gordura em uma região específica, independentemente de quantos abdominais estomacais o fazem. Pode equilibrar o treinamento com pesos para atacar vários grupos musculares ou trabalhar em certas partes do corpo como parte de um treinamento de todo o corpo. Isso pode dar mais equilíbrio e uma aparência fina e ajuda com Composição corporal.

Se você não tem pesos em casa, veja estes Artigos domésticos que dobram como pesos.

Treinamento com pesos Também pode ajudar a perder gordura durante a construção muscular. Estudos Mostre que 3 libras de ganho de peso muscular magro corresponderam a 4 libras de perda de peso. O treinamento de resistência também tem Foi mostrado Para reduzir a porcentagem de gordura corporal, gordura corporal e gordura visceral (a gordura ao redor de seus órgãos).

O treinamento de resistência, com pesos ou exercícios de peso corporal, como flexões, é recomendado pelos EUA. Centros de Controle e Prevenção de Doenças Por pelo menos dois dias por semana, por isso pode ser um exercício bastante fácil de se encaixar em sua programação.

4. Comece a correr ou correr

Azlin Nur Bakarudin/Eyeem/Getty Images

Outra ótima idéia de exercício para perder a gordura corporal é começar a correr ou correr. Assim como caminhar, você pode fazer isso para o bairro ou em um parque, por isso é gratuito. Se você está preocupado com o clima, também pode encontrar uma pista interna em uma academia ou centro comunitário. Você também pode considerar obter um esteira ou elíptico para correr ou correr em casa.

O treinamento de sprint é especialmente bom em Quebrar a gorduraOnde você muda a rapidez com que você corre a cada vários segundos. Ele Centros de controle de doenças Também recomenda 150 minutos de atividade aeróbica de intensidade moderada, 75 minutos de atividade de intensidade vigorosa ou uma mistura dos dois por semana. O CDC lista caminhando a uma taxa de uma milha de 15 minutos como atividade moderada e correndo ou correndo como vigorosa.

5. Concentre -se no treinamento de intervalos de alta intensidade

Esse tipo de exercício, geralmente encurtado para o HIIT, é onde é o mais difícil possível para explosões curtas e depois gasta algum tempo fazendo menos treinamento de intensidade. Uma vantagem com este exercício é que pode ser qualquer atividade que faça seu coração bater, desde pular gatos até escalas, por isso é personalizável, dependendo de quanto espaço ele possui e qual equipamento ele possui.

É também um buster gordo. Pode levar a um redução modesta de gordura geral e abdominal.

Você pode fazer 30 segundos Vários minutos para se exercitar duro e após 1 a 5 minutos de recuperação com um nível de exercício de menor intensidade. Esses treinamento geralmente procuram 30 minutosincluindo aquecimento e resfriamento de 5 minutos, mas pode ser adaptado para se adaptar aos níveis de conforto e status físico. Geralmente, o objetivo é fazer essas sessões cinco vezes uma semana.

6. Coma os alimentos certos

Você também pode se concentrar em seu dieta. Embora não haja alimentos que queimem magicamente sua gordura, há alimentos que podem aumentar seu metabolismo. A maioria desses alimentos é rica em proteínas e boas gorduras para você, o que faz você se sentir mais cheio por mais tempo.

Alguns alimentos para incorporar em sua dieta se você estiver tentando reduzir a gordura, como mencionado pelo Centros de Controle e Prevenção de DoençasAssim, Linha de saúde e o Organização Mundial de Saúdeincluir:

Iogurte sem gordura, sem açúcar, como iogurte grego

Peixes gordurosos como atum, arenque ou salmão

Ovos

Vegetais

Fruta

Chá verde

Proteína sérica

Azeite

Feijões

Frango grelhado

7. Traga qualidade suficiente

Tendemos a associar a queima de gordura a um exercício sem fim e dietas dolorosamente restritivas. Obter uma boa quantidade de descansar Também pode ajudar a se livrar da gordura. Fique acordado por muito tempo pode nos fazer comer alimentos açucarados para nos manter acordados, nos dê treinamento cansado e ineficaz e pode até contribuir para Estresse e inflamaçãolevando a más recuperações de treinamento.

Um estudo descobriu que não dormir o suficiente diminuiu a proporção de perda de peso de gordura por 55%. Outro descobriu que uma melhor qualidade de sono estava ligada a mais Perda de peso e gordura. Outro estudo encontrou um Relacionamento positivo entre a duração do sono e a perda de gordura corporal.

Ele Clínica de maionese Recomenda que os adultos durmam sete ou mais horas à noite. As necessidades do sono podem variar de acordo com o indivíduo; portanto, ajuste se sete não sentir o suficiente.

Muito tempo; Eu não li

Tem muitas opções diferentes quando se trata de perder gordura em casa. Você pode tentar andar, correr, intervalos de alta intensidade, treinamento ou treinamento com pesos corporais, todos os quais têm estudos para apoiar suas capacidades de perda de gordura.

Você também pode tentar ajustar sua dieta. Coma alimentos com pouca gordura e açúcar saturados e que podem mantê -lo cheio por mais tempo. Opte por alimentos altos em proteínas ou com baixa caloria, como frango grelhado, feijão, ovos ou chá verde. Você também pode experimentar o jejum intermitente.

Finalmente, não deixe de dormir o suficiente. Uma boa quantidade de sono também está associada à perda de gordura.