Você se sente exausto, tenso e estressado? Pode ser devido a um desequilíbrio de cortisol

O estresse é uma parte normal da vida. Embora às vezes todos se sintam estressados, isso não deve afetar seu funcionamento diário. Se você está passando por estresse crônico e esgotamento que afeta sua vida diária, pode ser um sinal de que algo mais profundo está acontecendo, como um desequilíbrio de cortisol.

Níveis altos e baixos de cortisol, também conhecido como “hormônio do estresse”, podem fazer com que você lide com sintomas que fazem você se sentir “mal” e diferente de você mesmo. Felizmente, existem etapas que você pode seguir para monitorar seu corpo e gerenciar melhor seus níveis de estresse. Se você acha que tem um desequilíbrio de cortisol ou está preocupado com sua saúde, consulte um médico antes de fazer mudanças drásticas.

O que é cortisol?

O funcionamento excessivo ou insuficiente das glândulas supra-renais causa sintomas de exaustão. Imagens de Wenjin Chen/Getty

Cortisol é o principal hormônio do estresse do corpo, diz Melissa Groves Azzaronutricionista registrada e autora de A Balanced Approach to PCOS. O hormônio é produzido nas glândulas supra-renais em resposta a estressores internos ou externos.

A maioria das pessoas conhece o cortisol por seu papel na resposta de “lutar ou fugir”, o que é importante, mas o cortisol na verdade desempenha muitos papéis. outras funções no corpo.

Além de desacelerar quaisquer funções corporais que não sejam essenciais em um cenário de luta ou fuga, o cortisol também:

A maioria das células do corpo contém receptores de cortisol, o que o torna um hormônio importante, mas, como qualquer hormônio, muito ou pouco pode ser prejudicial ao corpo e à saúde.

Sinais de desequilíbrio do cortisol

A experiência de cada pessoa com o desequilíbrio do cortisol será diferente, principalmente ao diferenciar entre cortisol alto e baixo.

Os sintomas de cortisol elevado incluem:

Ganho de peso, principalmente na região abdominal.

Ansiedade e irritabilidade

Problemas para adormecer e permanecer dormindo

Nervosismo

Instabilidade

frequência cardíaca alta

Açúcar no sangue e instabilidade da pressão arterial.

Os sintomas de baixo cortisol incluem:

Baixa energia ao longo do dia

Sentindo-se “conectado, mas cansado”

Fadiga severa e falta de concentração.

Desejo de açúcar e sal

Apatia

baixa libido

problemas de memória

O que causa um desequilíbrio de cortisol?

O estresse prolongado é a principal causa do desequilíbrio do cortisol. ER Productions Limited/Getty Images

“Em geral, pode ocorrer um desequilíbrio do cortisol devido ao estresse extremamente alto ou prolongado”, diz Azzarro. “Embora existam diagnósticos clínicos elevados (síndrome de Cushing) e baixo (doença de addison), necessitando de tratamento médico, existe um amplo espectro de níveis de cortisol “fora dos limites” ou padrões inadequados de cortisol que podem afetar nossa vida diária.

É importante ressaltar que os desequilíbrios de cortisol nem sempre são uma simples questão de níveis altos ou baixos. Ter um desequilíbrio de cortisol também pode significar que seu cortisol está muito alto em determinados momentos do dia ou muito baixo em outros momentos, em vez de um excesso ou escassez constante.

Ainda assim, existem alguns culpados comuns por trás dos desequilíbrios de cortisol de todos os tipos.

Estresse

O estresse excessivo e prolongado é a principal causa do desequilíbrio do cortisol, seja ele alto ou baixo.

“Cortisol alto ocorre quando o corpo percebe um estressor”, diz Dr. País Escocêsmédico de medicina funcional. “Seu cérebro não sabe se você está fugindo de um urso ou se tem um prazo no trabalho.”

O excesso de cortisol aumenta a frequência cardíaca, deixa você mais alerta ao aumentar a norepinefrina (um neurotransmissor que também pode fazer você se sentir ansioso) e aumenta o açúcar no sangue, explica Scott.

“O cortisol baixo ocorre após estresse prolongado, quando o corpo envia um sinal de feedback negativo ao cérebro dizendo: ‘Temos muito cortisol aqui, não estimule mais produção!’”, Diz Scott. Seu cérebro então diminui o hormônio adrenocorticotrófico (ACTH, o hormônio que estimula a produção de cortisol) e ocorrem períodos de baixos níveis de cortisol. Os níveis podem flutuar ao longo do dia ou podem ficar baixos o dia todo, diz Scott.

Exercício

Muito exercício pode alterar os níveis de cortisol. Imagens de pessoas/Getty Images

O exercício é considerado eustress, ou bom estresse, diz Azzaro, até certo ponto. “Embora haja um aumento imediato do cortisol com o exercício, o impacto geral é melhorar o humor e reduzir o estresse. exercício excessivoo estresse se torna prejudicial”, diz ele.

Azzaro recomenda considerar o estresse geral da sua vida ao planejar um regime de exercícios. Se você não dorme o suficiente e enfrenta muito estresse no trabalho, pode não ser o melhor momento para incorporar exercícios de alta intensidade, explica Azzaro.

“Se você fica doente com mais frequência ou se sente exausto após um treino, em vez de se sentir energizado, provavelmente está treinando demais para seus níveis atuais de cortisol”, diz ele.

Nutrição

Os alimentos que comemos podem ajudar a reduzir ou aumentar o cortisol, diz Lauren Minchen, nutricionista e consultora de nutrição registrada na fresco. “Alimentos processados ​​ricos em carboidratos e açúcar podem ajudar imediatamente a reduzir o cortisol no início, mas o aumento do açúcar no sangue causado por esses alimentos pode, com o tempo, aumentar o estresse, a inflamação e os níveis de cortisol no corpo”, diz. Minchen.

“O açúcar é conhecido por ser um dos maiores desencadeadores do cortisol, e os alimentos de farinha branca refinada produzem um pico de açúcar no sangue e um efeito de cortisol semelhante, portanto, comer regularmente alimentos ricos nesses ingredientes pode causar um nível elevado de cortisol ao longo do tempo.

Álcool e cafeína Também afeta os níveis de cortisol, e consumir muito de um ou de ambos ao longo do tempo afeta os níveis de cortisol. O álcool aumenta a inflamação, o que coloca estresse no corpo e desencadeia a produção de cortisol. A abstinência após o envenenamento também estimula mais cortisol na corrente sanguínea, diz Minchen.

“Dependendo da quantidade de café que se bebe regularmente e de quão altos são os níveis de cortisol no dia a dia, o aumento do consumo de cafeína pode ter pouco ou nenhum efeito no aumento adicional do cortisol”, diz Minchen. “Este efeito pode levar a uma sensação de cansaço com mais cafeína, devido à exaustão das glândulas supra-renais. As glândulas supra-renais só conseguem funcionar até certo ponto antes de não conseguirem mais continuar a aumentar a produção de cortisol.”

Por outro lado, comer carboidratos saudáveis ​​provenientes de alimentos integrais, como grãos integrais, frutas frescas, legumes e batatas, pode ajudar a controlar o cortisol. Além disso, consumir uma quantidade equilibrada de proteínas, carboidratos e gorduras Ajuda o corpo a receber a energia necessária para manter o açúcar no sangue disponível e estável, o que, em última análise, ajuda a manter o cortisol sob controle, diz Minchen.

Como corrigir níveis altos ou baixos de cortisol

O descanso é a melhor maneira de corrigir o cortisol alto ou baixo. Adam Kuylenstierna/EyeEm/Getty Images

“Não é muito sexy”, diz Azzaro, “mas seu corpo está lhe dizendo para descansar. O trabalho sujo de corrigir um desequilíbrio de cortisol é identificar qual é a causa raiz do desequilíbrio e então corrigi-la para restaurar o equilíbrio de cortisol”.

Discutimos as causas gerais do desequilíbrio do cortisol acima, mas fomos mais fundo. Vá além da “dieta” ou “exercício” e pergunte-se se seus níveis hormonais estão alterados devido a:

seu trabalho

Estresse no relacionamento (casal ou família)

Cultura agitada/fazer demais

falta de sono

Muito de um tipo de exercício (provavelmente HIIT )

) Consumo de álcool ou cafeína.

Falta de atenção plena ou práticas de gerenciamento de estresse.

Além disso, é importante identificar o seu desequilíbrio específico, diz Inna Melamedfarmacêutico e médico de medicina funcional. Pergunte ao seu médico se ele realiza testes hormonais ou pode encaminhá-lo para um especialista em endocrinologia. Ou solicite um teste de cortisol online para fazer em casa e enviar para um laboratório.

Esta etapa é crucial porque o que funciona para corrigir o cortisol alto pode não funcionar para corrigir o cortisol baixo. Para realmente chegar à causa raiz, “Idealmente, os testes deveriam ser tanto para cortisol, DHEAhormônios sexuais e até melatonina apenas para ter uma ideia melhor da saúde adrenal”, diz Melamed. Seus sintomas podem ser produto de múltiplos desequilíbrios hormonais.

Consertar um desequilíbrio de cortisol exigirá muito trabalho e paciência. A primeira e mais importante coisa é descansar um pouco. Quando você se sentir descansado, tente fazer uma lista de todos os possíveis fatores estressantes em sua vida e seja honesto.

Em seguida, escreva como você poderia reduzir cada fator estressante. Talvez reduza sua rotina semanal de exercícios de cinco para quatro sessões; Talvez você tenha uma conversa séria com seu parceiro sobre os níveis de estresse e as responsabilidades domésticas; Talvez peça ao seu chefe para aliviar sua carga de trabalho por um tempo (ou melhor ainda, tirar uma folga total).

Níveis altos ou baixos de cortisol podem tornar a vida muito mais difícil do que deveria ser. Lutar contra o estresse, a ansiedade e o cansaço constantes não é fácil e como sempre, se precisar de apoio de saúde mental, Use os recursos disponíveis para você..