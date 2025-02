Você tem 3% de chance de obter um aneurisma cerebral e provavelmente nunca saberá

O apresentador de rádio australiano Kyle Sandilands anunciou ontem que ele tem um aneurisma cerebral E precisa de cirurgia cerebral urgente.

Como regra, um aneurisma ocorre quando parte da parede de uma artéria (um tipo de vaso sanguíneo) se estica e incha.





Você pode obter um aneurisma Em qualquer vaso sanguíneoMas eles são os mais comuns nas artérias do cérebro e da aorta, a grande artéria que deixa o coração.





Muitas pessoas podem ter um aneurisma cerebral e nunca sabem disso. Mas um aneurisma cerebral (ou aórtico) que quebra e as explosões pode ser fatal.





Então, o que causa um aneurisma cerebral? E qual é o risco de ruptura?

Diagnóstico de choque 😱 Rádio Sydney King Kyle Sandilands revela um diagnóstico médico ao vivo ao vivo no ar. Assista ao nascer do sol para mais | @ 7Plus ☀️ pic.twitter.com/nfbuiq9tol – Sunrise (@ sunriseon7) 2 de fevereiro de 2025

Fraqueza da parede da artéria

Nossas artérias precisam de paredes fortes porque o sangue é constantemente bombeado através delas e empurrado contra as paredes.





UM aneurisma Pode se desenvolver se houver uma parte fraca de uma parede da artéria.





As paredes das artérias são feitas de três camadas: um revestimento interno das células, uma camada intermediária de fibras musculares e elásticas e uma difícil camada externa de colágeno principalmente (um tipo de proteína). Danos a uma dessas camadas significam que a parede se torna pequena e esticada. Pode então suportar para o lado de fora, levando a um aneurisma.





Genético E Certos distúrbios herdados Pode causar baixas paredes da artéria e aneurismas cerebrais em algumas pessoas.





Para todos nós, nossas paredes da artéria ficam mais fracas à medida que envelhecemos e os aneurismas do cérebro são mais comuns à medida que envelhecemos. O Idade média para um aneurisma cerebral Detectar é 50 (Sandilands é 53).





As mulheres têm um risco maior de aneurisma cerebral do que homens Depois de cerca de 50 anos. A queda nos estrogênios ao redor da menopausa reduz o colágeno na parede da artéria, o que a torna mais baixa.





A pressão alta pode aumentar o risco de aneurisma cerebral. Em uma pessoa com pressão alta, o sangue dentro das artérias é empurrado contra as paredes com maior força. Pode Esticar e enfraquecer as paredes da artéria.





Outro condição comum chamado aterosclerose também pode causar aneurisma cerebral. Na aterosclerose, as placas fabricadas principalmente no acúmulo de gordura nas artérias e aderem às paredes da artéria. Isso danifica diretamente o revestimento celular e enfraquece fibras musculares e elásticas na camada intermediária da parede da artéria.





Vários fatores de estilo de vida aumentam o risco

Qualquer coisa que aumente a inflamação ou causa pressão alta ou pressão alta, por sua vez, aumenta o risco de aneurisma cerebral.





Fuma e beba alto consumo afetar tudo isso e nicotina Dano diretamente A parede da artéria.





Sandilands mencionado Seu consumo de cocaína Discutindo seu diagnóstico. Ele disse:

Os fatos são: uma vida de abuso de cocaína e celebração não é o caminho a seguir.

De fato, abuso de cocaína Aumenta o risco de um aneurisma cerebral. Causa pressão arterial muito alta porque causa o espasmo das artérias e é limitada. O consumo de cocaína também é ligado a piores resultados Se um aneurisma cerebral quebrar.





Estresse e a Rico em gordura também aumenta a inflamação. Colesterol alto também pode causar aterosclerose. E Superar Aumenta sua pressão arterial.





Um estudo De mais de 60.000 pessoas que encontraram fumar e pressão alta foram os fatores de risco mais fortes de um aneurisma cerebral.





É sempre uma emergência médica?

Sobre Três em cada 100 pessoas terá um aneurisma cerebral, variando em tamanho de Menos de 5 mm a mais de 25 mm de diâmetro. A maioria é descoberta apenas durante a imagem para outra coisa (por exemplo, um trauma na cabeça), porque pequenos aneurismas podem não causar sintomas.





Maiores aneurismas podem causar sintomas porque podem pressione contra tecidos cerebrais e nervos.





Sandilands descreve “Muitos problemas de dor de cabeça“Antes de seu diagnóstico. As dores de cabeça podem ser devidas a Vazamentos de sangue menores aneurisma. Eles indicam o risco de ruptura do aneurisma nos dias ou semanas seguintes.





Menor que Um em cada 100 aneurismas cerebrais vai quebrarFrequentemente chamado de “sangramento cerebral”. Isso causa a Hemorragia subaracnóideaque é a tipo de linha.





Se isso acontecer, a ruptura de um aneurisma cerebral é mortal: Quase uma em cada quatro pessoas morrerá em 24 horas e uma em dois em três meses.





Se o aneurisma de alguém se experimenta, geralmente experimenta dor de cabeça repentina e severa, geralmente descrita como um “Dor de cabeça do trovão“. Eles também podem ter Outros sintomas de um derrame Como mudanças na visão, perda de movimento, náusea, vômito e perda de consciência.





A cirurgia pode evitar um rompimento

A questão de saber se a cirurgia será usada para tratar um aneurisma cerebral depende de seu tamanho e localização, bem como da idade e da saúde do paciente. A equipe médica equilibrará as vantagens potenciais com os riscos da cirurgia.





Um pequeno aneurisma em baixo risco de ruptura Apenas seja assistido.





No entanto, uma vez que um aneurisma cerebral atingiu 7 mm ou maisA cirurgia é geralmente necessária.





Em cirurgia para reparar um aneurisma cerebralO cirurgião eliminará temporariamente uma pequena parte do crânio e depois cortará as coberturas do cérebro para colocar um pequeno clipe de metal para fechar a parte abobadada do aneurisma.





Outra opção é endovascular (Significado no navio) Rolo. Um cirurgião pode passar por um cateter na artéria femoral na coxa, através da aorta para o cérebro. Eles podem então colocar uma bobina dentro do aneurisma que forma um coágulo para fechar o saco de aneurisma.

Depois de uma ou outra cirurgiaGeralmente, a pessoa permanece no hospital até uma semana. Ele pode levar 6 a 8 semanas Para recuperação completa, embora os médicos possam continuar monitorando os testes anuais de imagem por alguns anos depois.

Você pode Abaixe o risco de aneurisma cerebral Por não fumar, moderando o suprimento de álcool, comendo uma dieta saudável, exercitando -se regularmente e mantendo um peso saudável.

Theresa LarkinProfessor Associado de Ciências Médicas, Universidade de Wollongong E Jessica NealonProfessor de Ciências Médicas (Neurociência), Universidade de Wollongong

Este artigo é republicado de A conversa Sob uma licença de comunicação criativa. Leia Artigo original.