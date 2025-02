Você tem um Apple Watch? Aqui mostramos como reivindicar sua parte de um contrato de US $ 20 milhões

Os usuários do Apple Watch podem ter dinheiro a caminho. Após uma reivindicação coletiva, a Apple concordou em pagar um contrato de US $ 20 milhões. Se o seu dispositivo se qualificar, você deverá registrar sua reclamação antes do prazo para receber sua ação.

Ele processoApresentado no Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o distrito norte da Califórnia, ele alegou que as baterias nos modelos de primeira geração, Série 1, Série 2 e 3 poderiam se expandir dentro de seus compartimentos apertados, causando mau funcionamento. A Apple negou qualquer irregularidade, mas, no entanto, optou por resolver o caso.

Em uma declaração enviada à CNET, a Apple retirou as declarações, afirmando que o Apple Watch foi “projetado para ser seguro e confiável”.

O Apple Watch Ultra 2 é mostrado, mostrando a face do texto marítimo. Maçã

“Este contrato se aplica aos compradores originais do Apple Watch, Série 1, Série 2 e Série 3, que não estão mais disponíveis para compra”, afirmou a empresa em comunicado. “Embora não concordemos com as declarações feitas contra esses modelos da Apple Watch, concordamos em nos estabelecer para evitar mais litígios”.

O Apple Watch paga?

Para se qualificar para a compensação, os usuários devem ter um modelo de Apple Watch afetado nos EUA.

Quanto dinheiro você poderia obter?

Os usuários descobrirão que recebem quantidades diferentes de acordo com vários fatores. A compensação variará entre US $ 20 e US $ 50, dependendo do número de reivindicações apresentadas. Alguns usuários elegíveis receberão um email ou aviso postal, informando -os sobre sua elegibilidade para um pagamento de classe, de acordo com WatchSettlement.com.

O Apple Watch Series 3 é um dos modelos incluídos no assentamento. Sarah Tew/Cnet

Como você pode registrar uma reclamação?

Os usuários que buscam um pagamento devem enviar seu pedido antes de 10 de abril de 2025, através Site de liquidação.

Depois de visitar o site da Liquidation, os usuários devem encontrar o código QR e digitalizar -o com um aplicativo ou uma opção de câmera construída. Em seguida, os usuários podem escolher como preferem receber seu pagamento: cheque físico, cheque eletrônico, transferência ACH ou visto pré -pago virtual ou mastercard.

Para usuários que não receberam um aviso, mas ainda acreditam que são elegíveis, pode haver uma reclamação por e -mail.

Ao aceitar o pagamento da liquidação, os clientes da Apple renunciam a seus direitos de seguir maiores ações legais contra a Apple em relação ao problema da bateria.