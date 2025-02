IDEA Vodafone (6) O número do Centro de Mensagens é essencial na comunicação SMS sem costura. O número do centro do centro de mensagens, também o número do UT SMS Center (SMS), atua como um ponto de relé para mensagens de texto, garantindo as opções de roteamento para o destinatário. Um número do centro de mensagens incorreto ou desatualizado pode ser usado nas perguntas que não puderam enviar ou tomar SMS. Este guia fornece uma lista abrangente de 6 números de centro de mensagens para todos os indianos americanos e instruções detalhadas sobre como alterá -los no dispositivo.

Lista de 6 números do centro de mensagens para todos os estados

Abaixo está uma lista estatal de 6 números do centro de mensagens:

Negócios 6 Número do centro de mensagens Andhra Pradesh 91 9885005444 Arunachal Pradesh Fund 2001 9719009998 Assam 91 98390999999 Bihar 91 9886005444 Chhattisgarh 91 9713099990 Chennai Fund 2001 970909990 Dell 91 9846000040 Goa Fund 2001 9811009998 Gujarat 91 9825001002 Haryana 91 9823000040 Himachal Pradesh C. 977609990 Jammu e Caxemira 91 9713099990 Jharkhand Fund 2001 9732099990 Karnataka C. 9843000040 Kerala Fund 2001 9796009905 Madhya Pradesh Fund 2001 9719009998 Mumbai 91 98390999999 Norte C. 9774099990 Odisha C. 977609990 Punjab Fund 2001 9888009998 Rajasthan 91 98390999999 Tamil Nadu C. 9843000040 Telangana 91 9885005444 Uttar Pradesh East 91 98390999999 Uttar Pradesh West Fund 2001 9719009998 Bengala Ocidental Fund 2001 9732099990 Ilhas Andaman e Nicobar Fund 2001 9732099990 Chandigarh Fund 2001 9888009998 Dadra e Nagar e Daman e muito tempo 91 9825001002 Lakshadweep 91 9846000040 Puducherry 91 9885005444 Ladakh Fund 2001 9796009905

Observe que esses números estão sujeitos a alterações. É aconselhável verificar o número atual de mensagens do seu estado em entrar em contato com 6 suporte ao cliente ou visita no site oficial 6.

Observação: Nas regiões do número do centro de mensagens não é especificado explicitamente, os usuários podem tentar usar os números designados pelos estados mais próximos e entrar em contato com 6 suporte ao cliente para obter ajuda. Também escrevemos o número de vizinhos para os contatos que não são especificados.

Como alterar 6 Número do Centro de SMS

Se você estiver enfrentando problemas com o envio ou o recebimento do SMS devido ao número de forma do centro de mensagens incorreto no seu dispositivo. Abaixo estão os métodos para alterar o número do 6 SMS no telefone:

Alterar 6 Número do centro de mensagens via código USSD

Você pode atualizar o número do centro de mensagens usando um código USSD. Siga estas etapas:

Dionler no dispositivo do seu diâmetro móvel. Digitar ## 4636 ## o bloco de discagem. Um menu aparece. Toque em “Informações do telefone. Role para encontrar o campo “SMSC ‘. Digite o número central bagunçado correto para o status de uma lista fornecida na parte superior. Toque em “Atualizar” ou “Atualizar” para salvar o novo número. Obtenha as alterações no efeito, reinicie o telefone.

O modo é eficaz principalmente dispositivos Android. Se você encontrar algum problema para prosseguir para a próxima conta.

Alterar 6 configurações de mensagem do número do número do número de mensagens

Ou você pode alterar o número do centro de mensagens nas configurações de aplicativos de quantidade do seu dispositivo:

Abra o aplicativo de mensagem Toque nos três pontos (ícone do menu) geralmente localizados no canto superior direito e selecione “Configurações. Role e toque nas “avançadas” ou “mais configurações. Olhe para o SMSC ou “Message Center” e toque nele. Insira o número do centro de mensagem correto correspondente ao status. Confirme e salve novo. Reinicie o dispositivo para aplicar alterações.

Exatamente o grau pode variar um pouco, dependendo do modelo de dispositivo e do aplicativo de quantidade. Se você não conseguir localizar as configurações do SMSC, relate -se ao manual do usuário do seu dispositivo ou entre em contato com o suporte ao cliente.

Perguntas frequentes

Quais são os benefícios usando o número de 6 mensagens?

O número do Centro de Mensagens 6 garante que suas mensagens de texto sejam roteadas corretamente do seu dispositivo para o destinatário. O ato deve ser um ponto de retransmissão, armazenar e transmite o SMS para lugares. Ter um número de centro de mensagens correto configurado para evitar problemas como uma entrega ou atrasos de mensagem com falha.

O serviço SMSC está disponível em algum estado indiano?

Sim 6 fornece os serviços SMSC em todos os estados indianos. Cada estado possui um número específico do centro de mensagens para otimizar o roteamento de mensagens e a eficiência da entrega. Para um desempenho ideal, é importante usar o número correto correspondente ao estado.

Quanto tempo 6 leva para mover o serviço SMS em um novo sim na Índia?

Normalmente, 6 ativa os serviços SMS em um novo SIM algumas horas após a ativação. Em alguns casos, chegar a 24 horas. Se você puder obter SMS após um tempo para criar um número do centro de mensagens corretamente no dispositivo.