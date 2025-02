VR é ruim para seus olhos? É isso que os médicos dos olhos dizem

Estamos colados a diferentes tipos de telas o dia todo, mas o que acontece quando a tela está amarrada ao seu rosto? Os fones de ouvido de realidade virtual fazem desta uma pergunta real que deve ser feita. A realidade virtual o transporta para um novo mundo onde tudo ao seu redor parece real o suficiente para interagir, mas é virtual.

Existem muitos tipos de jogos e mundos de realidade virtual em que você pode entrar, e as empresas como objetivo trouxeram fones de ouvido VR para o mainstream, já que mais pessoas podem ter em casa. As pessoas geralmente usam o termo “VR” ao descrever qualquer instância de alguém que toca um fone de ouvido e acelera um mundo diante deles que não existe, mas há tecnologia semelhante, mas diferente na forma de realidade aumentada ou realidade “mista” . Outras marcas populares desses fones de ouvido imersivos incluem o Apple Vision Pro.

Como a realidade virtual exige que os fones de ouvido (que parecem manter um par de óculos de tela na cabeça), levante a questão: qual é o impacto? O VR é ruim para a vista? Precisamos nos preocupar com essas telas digitais?

Para obter informações relevantes sobre saúde sobre a VR e seus olhos, conversamos com dois oftalmologistas (médicos especializados nos olhos e no sistema visual). É isso que eles têm a dizer.

A VR pode impactar a visão?

O consenso médico sobre o que acontece com seus olhos quando ele tem muito tempo na tela, em geral, é que ele pode causar sintomas de fadiga visual digital, incluindo olhos secos e dores de cabeça. Embora seja irritante, isso geralmente não causa danos ou danos duradouros à sua visão de longo prazo. Isso também é verdade para o que sabemos atualmente sobre a luz azul emitida pelas telas; Você pode interromper seu sonho, mas a investigação não mostrou ser o suficiente para danificar Sua visão ou tem um impacto negativo na saúde ocular.

De acordo com o Dr. Robert Kinasast, oftalmologista e CEO e co -fundador de CavalheiroBasicamente, é a mesma história para o uso da realidade virtual.

“Os dois maiores riscos da realidade virtual são a fadiga visual e a secura ocular, o que pode ser doloroso, mas geralmente não danifica o olho”, disse o Kinastast.

Dada a realidade virtual ou a realidade mista, é tão imersiva (se você precisar de evidências, leia a revisão do CNET da Quest 3 ou Apple Vision Pro), e é assim em sintonia com o que está bem à sua frente, você pode até Flash menos que menos do que as dicas de fusão ocular digital, de acordo com o Dr. Ranjodh S. Boparai, cirurgião oftalmológico e CEO da CORNAÇÃO.

“Acho que o nível de abordagem para o qual seu cérebro se dedicará (VR) será muito alto”, disse Boparai. “E quando você está realmente focado nas coisas, naturalmente piscando menos”.

Outra questão de como as telas de VR e os fones de ouvido de realidade mista apertarão os olhos, ou até que ponto isso tem a ver com a que distância está o “objeto” que está vendo, quanta percepção de profundidade permite o mundo virtual e como seus olhos se adaptam para perceber.

“No dia típico da função do dia, confiamos em nossos olhos para nos aproximarem, ver de perto e longe e podermos mudar entre essas duas coisas”, disse Boparai, usando sua capacidade de olhar para o outro lado para o computador dele tela e já um ponto mais adiante em seu escritório como exemplo.

Isso poderia, então, significar que um fator em quanto seus olhos são reduzidos Como seus olhos se concentramIsso pode variar de acordo com a tecnologia específica e se sua realidade é mais virtual ou mista, por exemplo. A pesquisa pode ser necessária sobre como diferentes dispositivos ou tecnologia são comparados.

Um fenômeno de saúde separado que Boparai apontou ao se aventurar na realidade virtual é o fato de que as pessoas propensas à doença do movimento podem se sentir mal com os fones de ouvido VR. Isso ocorre porque há uma “incompatibilidade” entre o que seu cérebro percebe (movimento) e o que realmente está acontecendo.

Com as realidades de risco de miopia nas crianças se estendem à realidade virtual?

Miopia, ou ser míope e ter problemas para ver longe, é um Problema em saúde pública crescente Isso, pelo menos até certo ponto, pode ser evitável ou diminuído. A pesquisa existente sobre a visão das crianças mostra que crianças e adolescentes cujos olhos ainda estão “crescendo” um risco maior de miopia (visão borrada quando se trata de ver objetos que estão longe) se gastarem Mais tempo dentro de casa, que inclui “trabalho próximo” Atividades como computador ou jogos de leitura e menos tempo fora.

Tem sido difícil separar -se de que medida esses fatores contribuem para o aumento das taxas de miopia. De acordo com o Kinast, o componente “fechar” ou “no trabalho” pode ser devido ao processo de acomodação que nossos olhos passam quando olhamos de perto e o que requer a lente ocular.

“Em crianças, há algumas evidências de que essa acomodação sustentada pode enviar um sinal em vista de que deve ser mais longo”, disse ele, o que pode piorar a miopia. A miopia grave é uma preocupação de saúde (pense em uma receita em torno de -6 ou mais), porque há uma ligação entre ser muito míope ou ter uma receita muito alta e o risco de problemas oculares, como descolamento de retina ou glaucoma.

Sabemos o que você está pensando: a tecnologia deve ser a falha, dado o aumento do acesso que as crianças precisam ter que telas e dispositivos feitos artesanais em idades mais jovens. Segundo Boparai, a resposta não é tão simples. O risco de miopia também é reduzido à genética e, provavelmente, o fato de as pessoas passarem menos tempo fora.

“O que descobrimos é que passar o tempo ao ar livre tende a ter um pequeno efeito protetor contra a progressão da miopia, especificamente”, disse ele. Isso significa que uma criança que já pode precisar de óculos porque seus pais precisam deles, por exemplo, pode reduzir o risco de entrar em aspectos negativos muito altos ou se tornar muito míope ao passar mais tempo fora.

Boparai disse que o tempo dedicado ao exterior pode se beneficiar aos olhos de algumas maneiras diferentes: a exposição à luz do dia pode ser útil e também significa que está se concentrando muito na distância, o que permite que o olho se ajuste longe de se concentrar nas proximidades.

Vale ressaltar que a maioria dos fabricantes de realidade virtual ou mista geralmente inclui um limite de idade de cerca de 12 ou 13 anos. Como Academia Americana de Oftalmologia apontarIsso pode ser devido mais ao conteúdo da tecnologia de realidade virtual aumentada ou mundos e jogos mistos.

Como dar uma pausa aos seus olhos

Não importa sua realidade atual, lembre -se de fazer uma pausa nas telas ou experiências digitais. Boparai recomenda a cada 90 minutos a 2 horas, se você puder equilibrá -lo. Idealmente, sal e deixe seu telefone ou reserve por dentro. Isso permite que seus olhos relaxem e se concentrem em objetos além de apenas alguns metros ou polegadas na frente do seu rosto.

“Na verdade, eu pessoalmente faço isso”, disse Boparai. “Vou tentar almoçar fora ou fazer algo onde estou exercendo meus olhos de uma maneira diferente”. Se você precisar estar continuamente na frente de uma tela para fins de trabalho ou escola, considere manter a regra básica de “20-20-20” para olhar a cerca de 6 metros de distância, por 20 segundos, a cada 20 minutos.

Se seus olhos estão secos, o Kinast recomenda uma compressa quente para ajudar a derreter os óleos e fazê -los fluir mais facilmente no filme de lágrimas. Uma compressa fria pode ajudar com inchaço ou coceira.