Wash Yuva Smart na tela de 6,76 polegadas, bateria de 5.000 mAh na Índia: preço, especificações

Wash Yuva Smart na Índia na segunda -feira. O endereço de formação está na empresa de formação Yuva e o adotor de Mauris de nível básico em Rs. 10.000 e abaixo da parte. Véu de 6,75 polegadas de que os carimbos são suportes de repouso de 60Hz. O Wash Yuva Smart possui um traseiro de 13 megapixels, duas câmeras têm a inteligência artificial de socorro (AI). No início, o segundo dispositivo do fabricante de gatilho sediado na Índia em sua formação de Yuva mais os meses mais próximos, após a introdução Wash Yuva 2 5G Mês de dezembro.

Lavar o preço inteligente da Yuva na Índia

Wash Yuva Smart Price divulgado ao preço Introdutório de Rs. 6.000 na Índia. Mouros que estão disponíveis para compra em Amazon e Flipkart em três cores – azul brilhante, lavanda brilhante e branco brilhante. A sociedade fornece garantia de um ano e serviço gratuito em casa.

Lave especificações inteligentes de Yuva

Wash Yuva Smart é ajustado com tela HD + de 6,75 polegadas (elementos 720×1600) HD + com taxa de reparo de 60Hz e o aspecto de 20: 9. UNISOC 9863A O oitavo poder do núcleo, com 3GB + 3GB (virtual) RAM e tabelas de 64 GB, são generalizadas a 512 GB pelo cartão microSD. Continua no Android 14 Go.

O telefone é reproduzido nas costas de 13 megapixels do sistema de câmera dupla com um flash. A sociedade reivindica isso da IA ​​e os poderes de HDR, retratos e modos de noite. Até 5 megapixels na cabine para selfies e vocações de vídeo recebem, que estão em um ponto de gotas de água. A proporção das características da câmera, como o movimento dos métodos de movimento lento e IA, conforme lavagem.

De acordo com a conectividade, o Wash Yuva possui dois 4G VoLTE, Wi-Fi 5, Bluetooth 4.2 e suporte a OTG. Compacta Bateria de 5000mAh com reprimandência de 10W pelo USB tipo C. Medição do lado telefônico do telefone do sensor de dedos e do rosto para desbloquear. Outras marcas seu scanner de código QR incluem um método de economia de bateria.

Gerado automaticamente automaticamente pode – consulte nossa proposta ética para cada um.