Waymo se expande para mais cidades: tudo para saber sobre o crescente serviço de robotaxi

Os carros autônomos estão lentamente se tornando menos distópicos e mais no mundo real, já que empresas como Waymo, o braço sem motorista da matriz de alfabeto do Google, expandem em mais cidades.

Atualmente, Waymo opera viagens totalmente autônomas para o público em geral nas áreas de São Francisco, Phoenix e Los Angeles através de seus Waymo um aplicativo. Mas em 2025, a empresa planeja adicionar mais locais à sua lista e, eventualmente, abre para os pilotos em lugares como Atlanta e Miami. Waymo também será feito com veículos movidos manualmente em 10 novas cidades Este ano, começando com Las Vegas e San Diego, de acordo com o The Verge. (Waymo não respondeu à solicitação de comentários sobre essa atualização).

Os passeios autônomos acontecem a bordo do Jaguar I-Pace totalmente elétrico, mas em outubro, Waymo anunciou que é associando -se à Hyundai Para levar a próxima geração de sua tecnologia ao SUV IONIQ 5. Nos próximos anos, os passageiros poderão convocar esses veículos totalmente elétricos, sem um motorista atrás do volante, que também usa o aplicativo Waymo One.

A empresa de tecnologia autônoma não é estranha a grandes associações em escala. Em 2024, ele disse que era Combinando Com o Uber para trazer o serviço Robotaxi para Atlanta e Austin através do aplicativo Uber. A partir de 2025, o Uber administrará e enviará a frota de veículos totalmente autônomos da Waymo, para que ele possa escolher uma viagem sem um motorista para embarcar em sua viagem.

Waymo diz que fornece mais do que 150.000 viagens toda semana. Eu elogiei várias caminhadas em São Francisco e tão desagradável que pode parecer no começo (especialmente para ver uma volta do volante por si só), rapidamente me ajustei e logo me senti como uma viagem comum.

Isso não significa que não houve um revés desde que Waymo se muda para mais cidades. Os veículos da empresa estiveram envolvidos em um punhado de colisões de alto nível, incluindo um com um motociclista em San Francisco, e outro com um caminhão rebocado em Phoenix. (Ele Lembrei -me e atualizei seu software Para resolver o problema. SF e Phoenix. Data center No ano passado, detalhando os esforços para melhorar a segurança rodoviária usando sua tecnologia.

À medida que a Waymo continua a expandir e desenvolver sua tecnologia autônoma, aqui está um guia de como e onde convocar o Robotaxi, se estiver em uma das poucas cidades em que a empresa atualmente opera sua frota.

Veja isso: Teste de função de saída segura de Waymo no táxi de um motorista 05:29

Cumprimentando uma viagem em Phoenix

Phoenix era o Primeira cidade Para abrir as viagens de Waymo totalmente autônomo ao público, em 2020. Para fazer uma viagem, baixe o Waymo um aplicar iOS qualquer Android – Nenhuma lista de espera é necessária. O serviço opera 24 horas por dia, sete dias por semana.

Como um teaser do que virá em Austin e Atlanta, você também pode Use o aplicativo Uber Chamar um dos veículos de Waymo em Phoenix. Ao solicitar um Uberx, Uber Green, Uber Comfort ou Uber Comfort Electric, você terá a opção de confirmar uma caminhada Waymo, se combinada.

Além de Saúde para dar um passeioVocê também pode ter o seu Uber come comida entregue por um carro autônomo. Ao fazer um pedido na área de Phoenix, você pode observar que “veículos autônomos podem entregar seu pedido”. Quando o carro Waymo chegar, leve seu telefone com você para abrir o porta -malas e receber sua entrega. Você pode optar por não participar durante o pagamento, se preferir que um humano entregue a comida dela.

Saudando uma viagem em São Francisco

São Francisco seguiu seu exemplo depois de Phoenix, implementando Viagens totalmente autônomas no final de 2022. Ele perdeu a lista de espera em junho, para que qualquer pessoa possa simplesmente baixar o aplicativo Waymo One para montar a qualquer momento. O serviço também opera 24 horas por dia, sete dias por semana. Atualmente, não há associação do Uber em São Francisco.

Em agosto, Waymo expandiu seu serviço de transporte para a Península de São Francisco, acrescentou 10 quilômetros quadrados e se aventurou a Daly City, Broadmoor e Colma. Agora ele funciona a 55 milhas quadradas na área da baía.

Avançando uma viagem em Los Angeles

Em novembro, Waymo descartou sua lista de espera por Los Angeles e começou a receber todos os corredores públicos no Waymo One Application. 80 milhas quadradas Do condado de Los Angeles, incluindo Santa Monica, Beverly Hills e o centro de Los Angeles, com planos de expandir em breve para mais áreas.

Em breve: Austin e Atlanta

Depois de mais de um ano de evidência Em Austin, Waymo abriu viagens para as pessoas em sua lista de interesses no início de outubro. A empresa diz que receberá um “número limitado de pilotos iniciais” através do Waymo um Aplicação, antes de passar a transição para o aplicativo Uber.

“Os passageiros viajarão por 37 milhas quadradas da cidade, enquanto nos preparamos para o lançamento comercial no início do próximo ano, exclusivamente no aplicativo Uber”, Waymo Postado em x Em outubro.

Essa associação do Uber deve tornar as viagens autônomas mais acessíveis a mais pessoas. Em comunicado em setembro, o co-zoo de Waymo, Tekedra Mawakana, disse: “A missão de Waymo é ser o motorista mais confiável do mundo, e estamos entusiasmados em lançar esta ampla rede e associação de operações com a Uber em Austin e Atlanta para Traga os benefícios de direção totalmente autônomos para mais pilotos.

Como parte da Uber Association, o Uber administrará tarefas como a limpeza e reparo de veículos, enquanto “Waymo continuará sendo responsável pelos testes e operações do motorista da Waymo, incluindo assistência rodoviária e determinadas funções de suporte piloto”, as empresas disse.

Em Atlanta, os passageiros públicos podem ver um motorista sem um motorista durante o aplicativo Uber desde o início de 2025.

Membros públicos em Austin e Atlanta podem se juntar a um Lista de juros e ser notificado quando chegar a hora de montar.

A estrada à frente: Miami e veículos futuros

Miami também é o seguinte na lista Waymo, mas você terá que esperar até 2026 para viajar para lá pelo aplicativo Waymo One, diz a empresa. Tem sido Testes meteorológicos No período anterior a essa implantação, apontando em um Blog“Nossas viagens antes das condições de chuva desafiadoras do Estado do Sol foram inestimáveis ​​para avançar em nossas capacidades de direção autônoma”.

A Waymo colaborará com a Moove, uma empresa de fintech que oferece financiamento de veículos, primeiro em Phoenix, onde Moove administrará operações, instalações e infraestrutura de carga da Frota Robotaxi. Tanto em Phoenix quanto Miami, “Waymo continuará oferecendo nosso serviço através do aplicativo Waymo One e continuará sendo responsável pela validação e operação do controlador Waymo”, disse a empresa em um Blog.

Em agosto, Waymo anunciou a sexta geração de sua tecnologia de direção autônoma, cujo objetivo é expandir as capacidades de sua frota sem motorista. Os sensores mais inteligentes têm como objetivo ajudar os carros a navegar melhor em clima extremo, disse Waymo. O controlador de sexta geração vai a bordo do All-Electric Veículo ZeekrPossui piso plano, mais cabeças e espaço das pernas, assentos ajustáveis ​​e volante e pedais removíveis. A tecnologia atualizada ainda está sendo testada, e a empresa diz que em breve estará disponível para passageiros.

Em outubro, Waymo também anunciou um Associação com Hyundai Para integrar seu controlador de sexta geração no SUV All-Electric IONIQ 5, que, de acordo com uma postagem no blog, “será adicionado à frota Waymo ao longo do tempo”. As empresas acrescentaram que “eles planejam produzir uma frota IONIQ 5S equipada com a tecnologia Waymo em um volume significativo por vários anos para apoiar a escala de crescimento da Waymo One”. Os testes com esses veículos começarão no final de 2025 e estarão disponíveis “nos anos seguintes”.

Atualmente, os ciclistas todos os dias não podem pegar um veículo Waymo em estradas e rodovias, mas isso pode mudar em breve. A empresa está testando viagens totalmente autônomas em Algo de PhoenixComo visto em um vídeo exclusivo compartilhado com a CNET em maio.

Waymo está trabalhando para expandir sua tecnologia de direção autônoma por transporte também, mas disse no ano passado que é Reduzir esses esforços No momento, concentrando -se em transportar Waymo One.