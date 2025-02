Pesquisadores do Telescópio Espacial James Webb da NASA não recebe informações na formação rápida de estrelas dentro do cluster de galáxias de Phoenix no fenômeno que é cientista em anos. O aglomerado de 5,8 bilhões de anos-luz do solo contém buraco negro supermassivo de cerca de 10 bilhões de massas solares, o que normalmente suprime a formação de estrelas aquecendo o circuito. No entanto, informações do Webb, com observações do Telescópio Espacial Hubble, Observatório de Raio de Chandra e Telescópios à Terra, que divulgam os fluxos de gás de resfriamento e o agrupamento de estrelas de combustível da evolução.

Gas resfriado mapeado em clusters de Phoenix

De acordo com Descobertas Publicado na Nature, os dados espectroscópicos da Webb forneceram um gás de resfriamento detalhado da placa dentro do cluster. Este cluster, 5,8 bilhões de anos-luz de distância, tem um buraco negro supermassivo em torno de 10 bilhões de massas solares em seu núcleo. Em mais cluster, uma liberação de buracos pretos da radiação de alta energia, que impede que o gás resfrie o suficiente para formar estrelas. No entanto, o cluster de Phoenix, cuja taxa excepcional de formação de estrelas é observada, levantando questões sobre o processo subjacente.

Para relatado pela NASA, Michael McDonald, os principais estudos de investigadores e astrofísicos no Instituto de Tecnologia de Massachusetts, as observações anteriores mostradas nas taxas de refrigeração a diferentes temperaturas. E comparado ao processo de esqui de esqui, onde mais pessoas chegam ao topo do elevador do que chegar ao fundo, pois falta um processo de elemento -chave.

As observações de Webb revelam o gás ausente

Como estudo, o Webb identificou o espaço de gás e pontes médio-temperatura entre o crescimento quente e mais frio da formação. As observações usando a ferramenta de infravermelho médio da Webb (surpreendidas) confirmaram que esse gás, que mede cerca de 540.000 graus Fahrenheit na cavidade do cluster. Na presença deste gás de resfriamento, resolve inconsistente no estudo anterior e fornece uma imagem mais completa do ciclo de formação de estrelas do Giscopter.

Michael Reefe, líder de estudos de autores e pesquisador do MIT, explicou que a sensibilidade de Webb permitia a detecção de emissões neo 6, que normalmente falham, mas claramente visíveis no espectro do infravermelho médio. E que isso encontra uma ferramenta crucial para estudar como clusters e entender a formação de estrelas em uma escala maior.

Novas idéias em cluster de galáxias

Os pesquisadores têm um plano para aplicar esses outros clusters de galáxias para determinar se processos semelhantes em outros lugares. Enquanto os clusters de Phoenix mostram os fundos, os métodos do Webb de observações podem oferecer informações sobre clusters de galáxias mais comuns. A capacidade de rastrear o resfriamento a gás e a formação de estrelas para as temperaturas intermediárias representam um passo significativo na astrofísica.

No James Webb Space Telescope, continua a desempenhar um papel crítico na revelação de novos aspectos do universo, com essas últimas observações para a compreensão mais abrangente do cluster de galáxias de desenvolvimentos e mecanismos e formação de estrelas.