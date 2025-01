Whale TV lança sistema operacional de TV atualizado com gravações alimentadas por IA e assistente de voz

O fabricante independente de sistema operacional de TV Whale TV está começando a lançar uma nova versão de seu sistema operacional Whale que inclui recomendações de IA e um assistente de voz.

Os parceiros da Whale TV, que incluem mais de 400 marcas como Philips, JVC e Telefunken, estarão entre os primeiros a obter acesso ao Whale OS 10, embora a disponibilidade nos EUA ainda não tenha sido confirmada. De acordo com um comunicado de imprensa, a empresa com sede em Singapura, anteriormente conhecida como Zeasn, alimenta mais de 43 milhões de smart TVs ativas em todo o mundo.

Inicialmente anunciado em setembroO Whale OS 10 atualizado apresenta perfis de usuário, recomendações de IA e um assistente de voz com tecnologia ChatGPT, que “permite aos usuários interagir com sua TV de uma forma mais natural e coloquial”, de acordo com um comunicado de imprensa da empresa na terça-feira. As atualizações podem tornar o sistema operacional da TV mais comparável ao Roku e Fire TV.

“A Whale TV ajuda os usuários a navegar sem esforço até seu entretenimento favorito, seja transmitido, transmitido ou reproduzido em um dispositivo conectado”, afirma a empresa.

Zeasn transformado em Whale TV em setembro pois tinha como objetivo sensibilizar os consumidores após ser comercializado exclusivamente para marcas e fábricas de televisão, segundo comunicado da época.

Junto com a atualização do sistema operacional, a empresa trará seu serviço gratuito de streaming de TV Whale TV Plus para todos os dispositivos Whale TV. Com o Whale TV Plus, que une os antigos serviços da Whale TV rlaxx TV e Whale Live, os usuários podem transmitir TV gratuita com anúncios sem quaisquer etapas adicionais de registro.