Whatsapp, Meta Win Relief enquanto NCLAT suspende proibição de dados de afiliados

Um tribunal indiano suspendeu por um período de cinco anos a proibição de comunicação entre o WhatsApp e o proprietário da Meta Platforms, um grande apoio à gigante norte-americana, que alertou que será afetada pela venda do seu negócio.

A Meta contestou a diretiva da Comissão de Concorrência da Índia (CCI) emitida em novembro, que contestou a proibição de compartilhamento de dados entre o WhatsApp e outras entidades da Meta para fins de marketing, alertando que poderia reverter algumas marcas. Meta também criticou a CCI por não conseguir compreender a “competência técnica” da sua encomenda.

Na quinta-feira, o Tribunal Nacional de Apelação de Direito Societário da Índia ordenou a suspensão da proibição de compartilhamento enquanto continua a ouvir a contestação da Meta contra a decisão sobre monopólio.

A proibição “pode levar ao colapso” do modelo de negócios do WhatsApp, observou o tribunal.

A Índia é o maior mercado da Meta, onde tem mais de 350 milhões de usuários do Facebook e mais de 500 milhões de pessoas usando o WhatsApp.

Meta disse anteriormente que o conselho de apelação pode ter que “retroceder ou atrasar” alguns recursos, como aqueles que permitiriam às empresas na Índia, por exemplo, personalizar anúncios no Facebook ou Instagram com base em suas interações com usuários do WhatsApp.

A entidade registrada do Facebook para venda de publicidade na Índia – Facebook India Online Services – relatou receita de US$ 351 milhões (cerca de Rs. 3.033 milhões) em 2023-24, a maior em pelo menos cinco anos.

Um porta-voz da Meta disse que saudou a decisão e estava “avaliando os próximos passos”. A CCI não respondeu imediatamente a um pedido de comentário sobre a decisão, uma vez que a polícia pode contestar a decisão no Supremo Tribunal, se assim o desejar.

Em 2021, o WhatsApp foi acusado de violar as leis da União Europeia, por não conseguir explicar as suas alterações numa linguagem aberta e compreensível. Mais tarde, concorda-se em explicar as alterações aos utilizadores da UE.

O incidente indiano começou em 2011 em meio a críticas às mudanças na política de privacidade do WhatsApp. A CCI concluiu em decisão de novembro que a política do usuário levava o WhatsApp a mudar ou corria o risco de perder o acesso ao serviço.

Meta argumentou que as mudanças tinham como objetivo apenas fornecer informações sobre como operar recursos opcionais de relatórios de negócios e não expandiram os recursos de coleta e compartilhamento de dados.

Mas o espião em novembro recebeu ordens para permitir que os usuários do WhatsApp decidissem se desejam compartilhar o serviço de mensagens com o Meta ou não.

©ThomsonReuters 2025

