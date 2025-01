Wi-Fi lento? Coloque seu roteador mesh nesses locais para aumentar a velocidade

Pode haver muitos motivos pelos quais o seu Wi-Fi está lento – um roteador antigo, um serviço ruim do seu provedor de Internet ou firmware desatualizado podem ser os culpados – mas uma das causas mais comuns é onde você escolhe colocar o seu roteador. .

Os roteadores Wi-Fi nem sempre são os dispositivos mais bonitos de se ver, e é por isso que a maioria de nós mantém os nossos em algum lugar onde não chamem muita atenção. Mas se o seu sistema mesh está com problemas em determinadas salas e você deseja aumentar a velocidade, vale a pena fazer uma auditoria na localização do seu roteador, mesmo com um sistema mesh.

Venho testando e analisando roteadores há anos, e poucas coisas têm um impacto tão grande nas velocidades do Wi-Fi quanto a localização do seu roteador. Enquanto um roteador Wi-Fi tradicional envia um sinal de um único ponto da sua casa, um sistema mesh usa vários dispositivos para transmitir sinais de vários pontos. Isso faz com que seja mais como uma equipe de roteadores trabalhando juntos para transmitir seu tráfego para o modem.

É uma abordagem muito melhor para redes domésticas, especialmente em residências grandes e com vários andares, onde um roteador tradicional de ponto único provavelmente deixará zonas mortas nos cômodos mais distantes.

Onde você deve colocar seu roteador mesh?



Roteadores Mesh e outros dispositivos Wi-Fi funcionam melhor quando estão localizados ao ar livre e fora do solo. netgear

Você deve considerar onde colocar o roteador e os extensores de satélite, que às vezes também são chamados de nós (ou “pontos” se você for um usuário Nest Wi-Fi), pois sua localização específica afetará significativamente o desempenho do sistema. Aqui estão algumas diretrizes que você deve ter em mente à medida que avança. (Você também pode conferir nossas dicas sobre a melhor localização para seu roteador Wi-Fi e Como proteger sua rede Wi-Fi doméstica contra hackers.)

Mova o roteador principal

Em primeiro lugar, você deseja que o roteador principal da sua configuração (o dispositivo mesh conectado ao seu modem) esteja localizado o mais centralmente possível em sua casa. Aquilo é a mesma abordagem que você usaria com um único roteadore o raciocínio é o mesmo: os roteadores enviam sinais Wi-Fi em todas as direções, portanto, colocar o roteador em um local central da sua casa aproveitará ao máximo a sua conexão.

Isso se aplica duplamente aos sistemas mesh, onde a força da conexão próxima aos extensores dependerá em grande parte da força do sinal de entrada do roteador principal. Uma conexão mais forte entre os dois ajudará a garantir que você alcance as velocidades de Wi-Fi mais rápidas possíveis em toda a sua casa.

Suas opções para mover o roteador podem parecer limitadas pela localização do seu modeme a fiação de entrada para sua conexão doméstica com a Internet. Um extra longo cabo ethernet Pode ser útil aqui, pois dá a você a liberdade de afastar o roteador de onde o modem está localizado, se necessário. Se isso não for prático, você pelo menos desejará mover o roteador principal para fora e, de preferência, o mais alto possível.

Este guia da Asus destaca uma regra geral: para obter o melhor desempenho, tente manter cada dispositivo em sua configuração a no máximo duas salas de distância do outro. Asus

Mova esses extensores

Depois de colocar o roteador principal no melhor local possível, você deverá escolher bons locais para os extensores. Na maioria dos sistemas, você pode conectar cada dispositivo ao roteador principal com um cabo Ethernet para obter as velocidades mais rápidas possíveis, mas a maioria dos usuários prefere conectar tudo sem fio. Nesse caso, você vai querer ser mais estratégico ao colocar os extensores em toda a sua casa.

Novamente, a melhor opção para obter um sinal claro é estar ao ar livre e fora do solo, mas você também deve pensar um pouco no layout da sua casa, pois obstruções físicas entre o roteador principal e os extensores podem retardar os sinais . coisas.

Uma boa regra, de modo geral, é tentar manter os dispositivos em sua configuração mesh separados por não mais que duas salas. Isso varia de casa para casa, especialmente se a sua for construída com materiais densos como tijolo ou concreto nas paredes, que podem dificultar a penetração dos sinais Wi-Fi. Você também deve ficar atento a interferências eletrônicas de TVs e outros eletrodomésticos grandes; portanto, se estiver colocando um extensor de malha na cozinha, resista à tentação de escondê-lo em cima da geladeira e longe de seus eletrodomésticos. no total.

A maioria dos sistemas mesh vem com aplicativos complementares que incluem guias de localização para seus dispositivos, verificações de intensidade do sinal e outras ferramentas de diagnóstico para ajudá-lo a garantir que tudo esteja no melhor lugar possível. Captura de tela de Ry Crist/CNET

Os móveis também podem bloquear os sinais de Wi-Fi, portanto, se você tiver algo grande ou volumoso entre dois de seus dispositivos mesh, considere realocá-los. Os aquários são outro antagonista clássico da configuração mesh, já que o Wi-Fi tem dificuldade de transmissão pela água.

A melhor maneira de garantir que sua rede mesh esteja o mais conectada possível é abrir seu aplicativo e verificar a intensidade do sinal de cada dispositivo, algo que a maioria dos sistemas oferece. Você também pode encontrar orientações específicas do sistema on-line nos seguintes links:

Evite essas zonas mortas

Se você tiver um canto traseiro de sua casa onde o sinal está cortado, pode ser tentador colocar um extensor de malha bem no meio dessa zona morta para aumentar sua velocidade. Em muitos casos, isso seria um erro.

Lembre-se, assim como seu telefone ou laptop, seus extensores mesh devem se conectar sem fio ao roteador principal em sua configuração. E se esse canto traseiro for uma zona morta para o seu telefone ou laptop, provavelmente também será uma zona morta para o seu extensor de malha.

A melhor abordagem é colocar esse extensor adjacente para a zona morta em um local onde será mais fácil se conectar ao roteador principal. Em alguns casos, isso pode estar no meio do caminho entre a zona morta e o roteador principal, mas talvez seja necessário experimentar um pouco. Se atingir o ponto ideal, o sinal Wi-Fi emitido deverá ser saudável e se estenderá até a zona morta para trazê-lo de volta à vida.

Um bom teste de velocidade ajudará você a entender o desempenho do seu Wi-Fi de sala em sala. James Martin/CNET

Faça um teste de velocidade

Além das ferramentas de diagnóstico no aplicativo do seu roteador mesh, a maneira mais rápida de verificar o desempenho do seu sistema é executar alguns testes de velocidade. Há muitos serviços online gratuitos que recomendamosqualquer um deles informará as velocidades de upload e download em qualquer dispositivo que você estiver usando em um minuto ou menos.

Para obter as melhores informações, pegue seu laptop ou telefone e execute vários testes de velocidade em todos os cômodos da sua casa onde você precisa de um sinal Wi-Fi utilizável. No final, você deve ter uma boa ideia aproximada de onde as velocidades são mais estáveis ​​e onde elas caem. A partir daí, você pode tentar mover os extensores para tentar equilibrar as coisas ou considerar comprar um extensor adicional para preencher as lacunas. De qualquer forma, sua casa deve estar preparada com um sinal forte onde você precisar.

Executar um teste de velocidade pode ajudá-lo a determinar o melhor local para colocar seu roteador mesh. Chris Monroe/CNET

Outras considerações para seu roteador mesh

Lembre-se de que seu roteador mesh só pode oferecer velocidades tão rápidas quanto você paga com seu ISP. Se a velocidade estiver faltando gravemente em sua casa, talvez seja hora de considerar atualize para um plano mais rápido (E pode valer a pena verificar se o seu ISP permite que você experimente um plano mais rápido por alguns dias para ver se esse é realmente o problema.) Seu ISP também poderá fornecer a você um modem atualizado Para começar, isso trará velocidades melhores e mais rápidas ao seu sistema mesh. Não custa perguntar.

Se as velocidades ainda parecerem mais lentas do que você gostaria e seu ISP não for a resposta, há algumas outras coisas que você pode tentar. Para começar, se o modem do seu provedor for um dispositivo de gateway que também funciona como roteador, você deverá desativar sua rede Wi-Fi para que ela não cause interferência na rede Wi-Fi do seu sistema mesh.

Falando em interferência, é possível que a rede Wi-Fi de um vizinho esteja interferindo na sua. Para remediar isso, acesse o aplicativo do seu roteador mesh e procure as configurações de canal que permitem sintonizar sua rede para uma parte diferente das ondas Wi-Fi, potencialmente afastando-se de quaisquer canais que as redes próximas estejam usando. Você também vai querer ter certeza de que o firmware do seu sistema mesh está atualizado, o que deve ser fácil de verificar em seu aplicativo.

Para obter mais informações, confira nossas escolhas dos melhores roteadores Wi-Fi 6 e Como encontrar Wi-Fi grátis em qualquer lugar do mundo..