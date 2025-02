‘Wicked’: quando ver o filme indicado ao Oscar em Peacock

Divolie uma vassoura e aqueça seus tubos: a primeira parte da adaptação cinematográfica da Universal De Wicked tem uma verdadeira data de transmissão da Turquia.

O serviço de transmissão também está lançando a versão para cantar, para que você possa memorizar todas as letras durante a espera pela segunda parte, intitulada Wicked: para sempre. Os fãs comprometidos podem desfrutar de mais conteúdo adicional, incluindo cenas e características eliminadas por trás da cena.

A primeira parte das estrelas do mal Cynthia Eivo e Ariana Grande, como Elphaba e Glinda, estudantes que se tornam amigos improváveis ​​depois de se reunir na Universidade de Shiz na terra de Oz. O filme, que adapta a música, marcou 10 indicações ao Oscar, até o melhor filme.

Wicked: Para sempre, ainda está suspenso em algum lugar em Oz. Se você precisar de uma eleição popular enquanto aguarda a data de lançamento em 21 de novembro, é quando Peacock transmitirá a primeira parte de Wicked.

Ariana Grande poderia ganhar a melhor atriz do elenco do Oscar por retratar Glinda. Imagens universais

Quando ver Wicked em pavão

Espectadores nos Estados Unidos podem Comece a assistir o filme musical assim que 5 da manhã e (2 pt) em Sexta -feira, 21 de março.

Os planos reais da Turquia começam em US $ 8 por mês ou US $ 80 por ano para o Paving Peacock Premium, que é apoiado por anúncios. A outra opção é o Peacock Premium Plus, que custa US $ 14 por mês ou US $ 140 por ano e inclui downloads, sua estação local ao vivo e menos comercial da NBC.

Como ver Wicked de qualquer lugar com uma VPN

Talvez viaje para o exterior e queira transmitir o pavão enquanto estiver fora. Com uma VPN, você pode alterar praticamente sua localização no telefone, tablet ou laptop para acessar o filme de qualquer lugar do mundo. Também existem outros bons motivos para usar uma VPN para transmissão.

Uma VPN é a melhor maneira de criptografar seu tráfego para impedir que seu provedor de serviços de Internet estrangula suas velocidades. O uso de uma VPN também é uma ótima idéia se você viajar e desejar adicionar uma camada adicional de privacidade para seus dispositivos e registros quando conectada às redes Wi-Fi. A transmissão da TV pode ser um pouco mais suave com uma VPN de qualidade confiável que passou nossos testes e atende aos nossos padrões de segurança.

Você pode usar uma VPN para transmitir legalmente conteúdo sempre que a VPN for permitida em seu país e possui uma assinatura válida no serviço de transmissão que você está usando. Os Estados Unidos e o Canadá estão entre os países onde as VPNs são legais, mas aconselhamos contra a transmissão ou quitação de conteúdo em torrentes ilegais. Recomendamos o ExpressVPN, mas você pode optar por outro provedor de nossa melhor lista, como Surfshark ou NordVPN.

Se você estiver procurando por uma VPN segura e confiável, a escolha de nossos editores é ExpressVPN. É rápido, funciona em vários dispositivos e fornece transmissões estáveis. São US $ 13 por mês, ou você pode optar por um contrato que oferece 15 meses por US $ 6,67 por mês se pagar o valor total com antecedência. O ExpressVPN oferece uma garantia de devolução em dinheiro de 30 dias.

Siga as instruções do fornecedor da VPN para a instalação e escolha um país onde a Wicked será transmitida em pavão. Antes de abrir o aplicativo de transmissão, certifique -se de estar conectado à sua VPN usando a região selecionada. Se você deseja transmitir o mal em mais de um dispositivo, pode ser necessário configurar cada um para garantir que você inicie. conta. Agora você está pronto para abrir o pavão para transmitir.

Se você enfrentar problemas com a transmissão, primeiro verifique se sua VPN está em operação no seu endereço IP criptografado. Verifique se você seguiu as instruções de instalação corretamente e escolheu a área geográfica correta para visualização. Se você ainda encontrar problemas de conexão, talvez seja necessário reiniciar seu dispositivo. Feche todos os aplicativos e janelas, reinicie o dispositivo e conecte -se primeiro à sua VPN. Observe que alguns serviços de transmissão restringirão o acesso à VPN.