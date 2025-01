Windows 11 Iniciar o menu Integração do telefone agora permite o suporte para iPhone

Microsoft testando novo recurso para insiders do Windows nos canais dev e beta. Anteriormente, a empresa testou a capacidade de usuários do Android acessar seus aparelhos no menu Iniciar. Agora que é estendido à integração do telefone aos usuários do iPhone. Pode acessar chamadas e mensagens de smartphones conectados diretamente do seu PC. Diz-se que melhore o arquivo de dispositivo, compartilhando experiência. Os usuários não precisam se inscrever no computador com a conta da Microsoft, esse recurso no trabalho.

11 Start Windows Menu leva suporte para iPhone

Na empresa Postagem do blog Para insiders do Windows e iniciar a integração do telefone do menu no Windows 11, funcionará com o iPhone. Esse recurso foi testado para o Android por ano com o suporte ao iPhone esperado para a data posterior.

Atualmente, o novo recurso está sendo lamado para os usuários do Windows 11 executando a criação de informações privilegiadas 485 ou superior no canal beta e no link telefônico versão 1.24121.30.0 ou superior. Para garantir esse recurso, os usuários precisam de um PC com um suporte Bluetooth LE. Também precisamos ser assinados no computador com a conta da Microsoft. A empresa planeja incorporar esse recurso em versões regulares do Windows 11 nos próximos meses.

11 O menu Iniciar a integração do iPhone facilita o compartilhamento de arquivos em seus PCs e iPhone. Agora, os usuários conectados do iPhone podem usar o menu Iniciar para acessar seus aparelhos. Eu posso ver a vida útil da bateria e o status de conectividade dos telefones, além de acessar suas mensagens e chamadas e monitorar suas atividades mais recentes, todo o menu Iniciar.

É visivelmente um relatório recente solicitou que os testes da Microsoft fossem um novo arquivo, compartilhando a interface do usuário no Windows 11 que permite que os usuários compartilhem arquivos com uma variedade de aplicativos uma maneira de desenhá -los. Os usuários são trabalhos para puxar arquivos do File Explorer na borda superior da tela. Em seguida, uma bandeja se abre mostrando opções diferentes de membro. Os usuários podem soltar a parte superior do ícone preferido para anexar automaticamente arquivos.