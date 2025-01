X revela uma nova associação com visto para pagamentos digitais. O que sabemos

Parece que o X de Elon Musk quer entrar no anel com Venmo e Zelle. A plataforma de rede social diz que um dos maiores processadores de cartão de crédito nos EUA está sendo associado ao Visa, para criar X Money, uma plataforma de pagamento de pares.

O CEO da X, Linda Yaccarino, anunciou a ferramenta de pagamentos digitais na plataforma X na quarta -feiradestacando alguns recursos que devem ser discutidos no final deste ano.

A Yaccarino disse que você pode conectar seus cartões de débito para pagamentos por pares, transferir instantaneamente dinheiro para sua conta bancária e acessar sua carteira X através do Visa Direct. Visa Eu reproduzi o anúncioConfirmando que os usuários do X Money poderão financiar e transferir dinheiro usando seu cartão de débito com visto direto.

Quando Musk adquiriu X (então conhecido como Twitter) em 2022, ele disse que planejava transformá -lo em um “Aplicação de tudo“Para oferecer vários serviços.

É isso que as notícias podem significar para você.

Você precisará de uma conta X para usar o X Money?

Provavelmente, você precisa de uma conta X para usar o dinheiro x, semelhante à necessidade de uma conta da Apple acessar o Apple Pay ou o Apple Cash.

O impulso da associação da conta X para acessar o Money X também pode fazer parte do esforço para atrair mais usuários para a plataforma.

A plataforma tem perdeu milhões de usuários Desde que o bilionário tecnológico comprou a plataforma de redes sociais e, mais recentemente, já que Musk se alinhou ao presidente Donald Trump. Ex -usuários do Twitter recorreram a outras plataformas de mídia social, como os threads da Meta e Bluesky, que ganharam 27 milhões de usuários das eleições de novembro.

Leia mais: Como eliminar sua conta X (Twitter)

Qual é o benefício de usar o X Money?

Teremos que ver quais características estão disponíveis quando X dinheiro estiver disponível. X dinheiro pode torná -lo mais conveniente para os criadores da plataforma receber pagamentos diretamente do aplicativo.

No entanto, outros detalhes ainda não estão claros, incluindo a segurança de seus dados bancários ou qualquer taxa para transferir dinheiro para sua conta bancária. Algumas aplicações iguais às mesmas também cobram outras taxas, como taxas instantâneas de transferência e aposentadoria.

A criptografia pode transferir o X Money?

Musk tem sido um defensor do Dogecoin, mas não foi mencionado que a criptografia está disponível em X Money no momento.

As transações criptográficas podem ser separadas das transações X e Visa, mas ainda há uma possibilidade, dependendo dos planos de X.

Quando o X Money estará disponível?

Embora Yaccarino tenha anunciado que o Visa é o primeiro parceiro de carteira digital do X Money, não devemos esperar um lançamento oficial por um tempo. Ainda não está claro se isso será implementado em fases ou estará disponível internacionalmente.

Nem o Visa nem o X responderam imediatamente a um pedido de comentários.