Xai Lanza Grok 3 de Musk: É isso que você precisa saber

Xai, de Elon Musk, anunciou seu mais recente modelo de inteligência artificial, Grok 3, na segunda -feira. A empresa também anunciou o Grok 3 Mini, uma versão do revés, além da adição do DeepSearch, uma nova ferramenta que a empresa chama de um mecanismo de pesquisa de próxima geração. A Xai adicionou uma nova funcionalidade para aplicativos da Web e da Web Grok 3 e um serviço de assinatura especificamente para usuários GROK, chamado Supergrok.

“Estamos muito empolgados em apresentar Grok 3, que é, acreditamos, uma ordem de magnitude mais capaz do que Grok 2 em um período muito curto de tempo”, disse Musk durante Transmissão ao vivo de Xai em x. O GROK 3 foi treinado com 200.000 H100 Nvidia GPU, que é o dobro do Grok 2. A equipe disse que levou 92 dias para expandir sua sede em Memphis, chamada Colossus, para acomodar o treinamento para Grok 3.

Musk disse durante a apresentação que Grok 3 tem 15 vezes mais energia do computador que Grok 2, Embora em uma publicação anterior X, ele disse 10 vezes mais. O modelo foi treinado em informações que foram de publicações de usuários em X para documentos judiciais.

A Grok 3 enfrenta uma concorrência difícil do OpenAI, Google e Anthrope, todos que já lançaram novos modelos de IA em 2025 ou planejam fazê -lo.

Google Gemini 2.0 adicionou funcionalidade útil no início de fevereiro, enquanto Operai planeja unificar Todos os seus modelos de IA quando o GPT-5 foi lançado uma vez Mais tarde em 2025. Enquanto isso, o próximo novo modelo de AI do Anthrope pode ser semanas fora.

Como experimentar Grok 3

O GROK 3 está sendo implementado para os membros do X Premium Plus a partir de 18 de fevereiro e terá acesso exclusivo por enquanto, incluindo o acesso ao DeepSearch. É uma pequena vitória para esses usuários, já que X aumentou recentemente o preço do Premium Plus de US $ 16 para US $ 22.

Eventualmente, o Xai lançará o Supergrok, um serviço de assinatura especificamente para Grok 3 que incluirá o DeepSearch, maiores limites da geração de imagens e acesso a Grok 3 mini características como o Think. Os preços não foram mostrados durante a apresentação.

Testes de referência Comparando Grok 3 e Grok 3 mini com a competição. Xai

‘Scary Smart’

“Grok 3 tem recursos de raciocínio muito poderosos”, disse Musk durante um 13 de fevereiro entrevista com CNBC. “Nos testes que realizamos até agora, o Grok 3 está superando qualquer coisa que publicamos. Às vezes, acho que Grok 3 sustenta”.

Claro, ainda não há como testar Grok 3. E a equipe mencionou que Grok pode responder com o que Acreditar É a verdade: caso contrário, a inclinação do GROK 2 não foi mencionada devido à produção de alucinações ou com que frequência o Grok 3 o fará.

O GROK 3 é mostrado conduzindo uma investigação profunda sobre o próximo lançamento da SpaceX Starship. Xai

Defesa

Além do GROK 3, a equipe XAI anunciou o DeepSearch, descrito como a primeira geração de agentes GROK 3 que permitem aos usuários fazer perguntas e receber respostas. É conhecido na transmissão ao vivo como um “mecanismo de pesquisa da próxima geração”.

Opadai e Google Eles têm pesquisas semelhantes com base em agentes. Ambos são chamados de pesquisa profunda.

O DeepSearch mostra aos usuários que passam nas etapas individuais que Grok 3, desde pensar sobre a pergunta até a investigação e, finalmente, a resposta. A demonstração levou cerca de um minuto e incluiu 15 publicações e 32 páginas da web como referências.

Outra característica do DeepSearch é a capacidade de ver o raciocínio de Grok 3. Depois de fazer uma pergunta sobre March Madness, a equipe usou a função para mostrar como o Grok 3 chegou às suas conclusões.

“Provavelmente, eu deveria olhar para as classificações da equipe, seu desempenho durante a temporada regular, qualquer chave ou um jogador -chave, e talvez alguns dados históricos sobre como eles trabalham em torneios”, revelou Grok 3 quando perguntado.

Isso segue a AI Chinese Deepseek, que lançou suas plataformas em janeiro, incluindo o processo de raciocínio ao responder às consultas.

Grok vs. Concorrentes

Grok não está sozinho, e um especialista disse à CNET que ele pode ter algo a fazer.

“Embora os resultados de referência de alto ranking sejam impressionantes, diz mais sobre o movimento geral em direção a modelos com recursos de raciocínio, ou o agente do que na competitividade individual dos modelos”, disse Paul Schell, analista da indústria Pesquisa da ABI. “Levamos em consideração o mercado mais amplo de ir ao mercado, que abrange a estratégia de marketing, bem como as associações que os construtores de modelos forjaram. Aqui, antropia e Openai estão à frente de Grok”.

Uma diferença entre Grok e os concorrentes, Schell Sais, é que “o DeepSearch of Grok 3 acessa facilmente as informações reais da Internet, diferentemente do produto de pesquisa do Openii Deep”.

Mas ele também ressalta que o produto da OpenAI “parece ser mais profundidade”, procurando por até 30 minutos para concluir uma tarefa.