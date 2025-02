Mais dois jogos da Microsoft em primeira parte, chegando a 5 em 2025. Idade Mitologia: Retentada e Age of Imperatorium 2: Definitive, dois títulos de estratégia em tempo real Um estábulo de Xbox Game Studios, estará disponível no PS5 nos meses de chegada, anunciou o desenvolvedor do Banco Mundial em Marte. Mitologia da idade: remasterizante na mitologia da idade de 2002 e depois lançando no Sony Console em 4 de março, enquanto a Era do Governo 2: Edição Definitiva divulgada na plataforma, mas não específica.

Michael Mann, o chefe da beira do mundo, tornou -se o anúncio na era dos governos situação Terça -feira e confirmou que dois jogos chegariam ao lado do PS5 novas expansões para ambos.

“Tenho o prazer de compartilhar o que damos aos fãs mais opções de jogar onde eles querem criar o Control 2, a edição definitiva e a mitologia da idade: retomou -se para o PlayStation 5”, Mann AD. “Isso é quase a vantagem-é um crescimento e fortalecimento da idade da cidade”, e acrescentou. Em seguida, os jogos ajudarão a jogar no outro PC, Xbox e PlayStation Platisforms.

Idade da mitologia: Retold chega ao PS5 March

Mann anunciou que a mitologia da idade: Retold foi lançada no PS5 em 4 de março, juntamente com a expansão de novas colunas imortais, que estará disponível em todas as plataformas. “Congratulamo -nos com o Sapien 5 jogadores no caso com Arkanto, escolhem seu panteão e lutam pela bênção divina com todo o mesmo conteúdo disponível nas versões Xbox e PC”, disse ele.

Os jogadores do PS5 que pré-compraem a edição premium e têm acesso antecipado de cinco dias ao jogo a partir de 27 de fevereiro, acesso à expansão das colunas imortais e muito mais. O World’s Edge confirmou que a partir de 4 de março, todas as atualizações do jogo serão lançadas em todas as plataformas – Steam, Windows Store, Xbox e PlayStation 5, o mesmo.

Idade do governo 2: edição definitiva para PS5 na primavera de 2025

Embora o Banco Mundial não especifique uma data de lançamento, o estudo disse que a Idade do Governo 2: Edição Definitiva será lançada no PS5 nesta primavera. O desenvolvedor disse que o jogo foi lançado no lado da plataforma “Uma das expansões mais emocionantes do DLC para os 2 anos: de Still”, que apresentaria novo conteúdo e novas culturas a serem classificadas, todas jogáveis ​​e novas culturas, Xbox e PS5.

World’s Edge e anunciou lançar dois novos DLCs para controle de idade 4 em 2025. Primeiro desses dois DLCs, os pilotos da cruz e se levantaram, depois lançam a primavera também.

Dois jogos de estratégia em tempo real se juntarão ao título do Xbox em primeira parte Forza Horizon 5 no PS5. Os jogos de teatro de desenvolvedores anunciaram na semana passada, que aclamou o título de corrida para chegar ao PS5 nesta primavera.

A Microsoft se comprometeu a lançar mais jogos do Xbox em um rival sugestão da Sony e Nintendo este ano com uma moção da empresa para uma guerra de lançamento de várias plataformas em 2024. O título exclusivo do Xbox estava fora dos limites na questão de lançar as plataformas rivais.

“O que poderia impulsionar um negócio melhor que nos permita investir em uma excelente programação de jogos como você viu (um Xbox Direct). E que nosso conselho está disponível”, disse Spencer na entrevista em janeiro.