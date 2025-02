O Xiaomi 15 não passa de tudo o que está pronto para ser lançado ainda este mês. O fundador da Xiaomi através do site de mídia social chinês confirmou na chegada de uma grande série de Mauris Xiaomi 15, que acionou a casa na quarta-feira. O telefone do corredor centrado na câmera e ao lado do mais recente SUV elétrico da Xiaomi. O Xiaomi 15 mais antigogotado para encontrar o processo Snapdragon 8 Lorem e pode embalar Quad de 50 megapixels atrás da parte traseira da unidade da câmera.

Lei Jun: Capitão Oficial em Xiaomi, para Weibo para anúncio A chegada Xiaomi 15 além de casa. O telefone flagdship será revelado a qualquer momento no lado de fevereiro Xiaomi SU7 Ultra EV. Não especificarei a quantidade exata de tempo para especificar a data ou data.

Xiaomi já começou a receber pré- Para Xiaomi, mais 15 no meu homem na China. A empresa da empresa mostrou texto Hyperos e uma marca Leica.

Se vazamentos anteriores forem alguma indicação, o cliente do produto ocorrerá em 26 de fevereiro às 19:00 na China. O lançamento global pode ocorrer no evento da MWC em Barcelona na primeira semana de março.

Xiaomi 15 Ultra especificações: O que sabemos até

Xiaomi 15 Além do banco de dados Geekbench AI atrasado com o sistema operacional Android 15 e 16 GB de RAM. A listagem indicava um processo de elite Snapdragon 8 do oitavo núcleo no telefone. Ele é inclinado a uma pena um quadrilátero atrás da unidade de câmera encabeçada pelo sensor Sony-CM do tipo 50 megapixels de 1 polegada. A configuração da câmera também pode incluir uma câmera Ultra-ângulo Samsung Isocell JN5 de 50 megapixels, um sensor telefoto Sony IMX858 de 50 megapixels e sensor Samsung HP9 de 200 megapixels com zoom óptico 4.3x. Disse ter um edifício com classificação IP68 + IP69.

De acordo com vazamentos recentes, a Xiaomi 15 a mais para oferecer uma conectividade de satélite e apresentar uma tela quad-curva 2K. Não pude suportar carregamento com fio de 90W e carregamento sem fio. Referido revelado em 16 GB de RAM + 512 GB de configuração de armazenamento. O telefone corresponderá disponível em tons pretos-brancos ou prateados

Os links de afiliados podem ser gerados automaticamente – consulte nossas declarações éticas para obter detalhes.