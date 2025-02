Xiaomi 15 Ultra Spotted in Geekbench AI com Snapdragon 8 Lorem Soc e 16 GB de RAM

A Xiaomi 14 mais anunciou em fevereiro do ano durante o Mobile World Congress (MWC) e o sucessor, Xiaomi 15 mais do que provável de revelar no mesmo ano. Enquanto Xiaomi Ele permanece de boca fechada desde a chegada da nova série 15 do telefone, o telefone parece estar listado no Geekbench AI Benchmarkm. A listagem indica que o telefone será executado no processo Snapdragon 8 Lorem e oferecerá a 16 GB de RAM.

Xiaomi 15 Ultra no banco de dados Geekbench AI

15 Xioami Ultra Unnumnoud com o modelo número 25010pn30g QUEBRAR O banco de dados Geekbench AI em 3 de fevereiro. Ele recebeu 635 pontos em teste de uma precisão, 630 em um teste de meia precisão e 1.455 testes quantados. O modelo apareceu em Geekbench, no Android 15.

A Listagem da AI Geekbench confirma que o telefone será um processo de elite Snapdragon 8 do oitavo núcleo com frequência base de 3,53 GHz e frequência de pico de 4,32 GHz. O modelo é de 16 GB de RAM.

Xiaomi 15 Ultra especificações (esperado)

15 Xiaomi 15 para Xiaomi, como 15 em vez de 15-15-15-xiaomi para executar no Hyperos 2.0 baseado em Android. Provavelmente oferecer uma conectividade de satélite e apresentar uma tela quad-curva 2K. O relatório é com carregamento com fio de 90W e também suporta carregamento sem fio. Eu poderia embalar a unidade de câmera traseira de 50 megapixels com sensor principal de 1 polegada com F / 1.63 Aperturae e Shooter de telefoto periscopry de 200 megapixels.

Xiaomi 15 além do par disponível em tons pretos, brancos e prateados. Diz -se que lançado em 16 GB de RAM + 512 GB de configuração e cor de cor têm classificações IP68 e IP69.

