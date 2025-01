Xiaomi 15 Ultra sugerido para apresentar um chip proprietário ‘Small Rise’ de extremidade desconhecida

O Xiaomi 15 Ultra chegará à China em breve e se juntará à série Xiaomi 15 como parte da principal linha de smartphones da empresa. Antes de sua estreia, um informante sugeriu que o telefone estava equipado com um chip recém-desenvolvido. Embora os detalhes permaneçam desconhecidos, ele se soma à lista crescente de recursos do Xiaomi 15 Ultra, que também inclui um sensor principal traseiro de 1 polegada e 50 megapixels como parte da unidade de câmera traseira tripla, classificada como IP69. construir e SoC Snapdragon 8 elite.

Novo chipset do Xiaomi 15 Ultra

Esta informação é de Kartikey Singh (@That_Kartikey) depois no dia 10 (antigo Twitter). De acordo com o informante, o telefone carro-chefe da Xiaomi poderia ser equipado com um novo chip proprietário de “ondas pequenas”. No entanto, esta é a única informação fornecida e as funções e especificações do chip são desconhecidas.

Exclusivo: Xiaomi 15 Ultra novo chip misterioso Small Rise autodesenvolvido. A especificação é desconhecida -Kartikey Singh (@That_Kartikey) em 17 de janeiro de 2025

Notavelmente, os smartphones Xiaomi agora apresentam um chip Surge que melhora a vida útil da bateria, o tempo de carregamento e o desempenho geral. GizmoChina é especulado como um novo “pequeno ataque” pode afirmar-se como uma função semelhante à do funcionalismo, como um sinal de amplificação.

O desenvolvimento baseia-se em relatórios recentes que esclarecem as especificações esperadas da câmera e a data de lançamento do Xiaomi 15 Ultra.

Relatórios anteriores sugerem que o Xiaomi 15 Ultra poderia ser lançado na China “na verdade, no final (de fevereiro), o que sugere uma data de estreia em 28 de fevereiro. Enquanto isso, um relatório separado indica que poderia cobrir o Mobile World Congress (MWC) em março.

O telefone pode eu jogo uma unidade de câmera traseira quádrupla da marca Leica, composta por uma câmera primária de 50 megapixels de 1 polegada, um sensor secundário de 50 megapixels com lente ultra grande angular, um terceiro sensor de 50 megapixels com lente telefoto com zoom ótico 3x e outra sessão telefoto de 200 megapixels com suporte para zoom óptico de até 4,3x.

Enquanto isso, outro informante sugere que o telefone poderia ter um sensor macro atualizado com uma ampla abertura em toda a faixa focal e uma câmera telefoto baixa em comparação com o modelo anterior.

Outros vazamentos mostram que ele pode ter o novo SoC Snapdragon 8 Elite da Qualcomm sob o capô e uma construção com classificação IP69 para proteção contra líquidos e vapor de alta pressão.