Xiaomi revela mecanismo WinPlay com suporte para jogos de PC com Windows no Android

A Xiaomi poderá em breve permitir que jogos de PC com Windows rodem em tablets Android de sua linha, de acordo com uma teoria recente compartilhada pela empresa nas redes sociais. Diz-se que está testando um novo sistema chamado WinPlay que traz suporte para jogos Xiaomi Windows. Embora ainda esteja em desenvolvimento, a Xiaomi diz que seu WinPlay Engine resultará apenas em perdas marginais de desempenho da GPU durante os jogos. O Steam também afirma oferecer suporte a um grande repositório de jogos para PC.

Sistema WinPlay testado no Xiaomi Pad 6S Pro 12.4

A empresa exibiu seu WinPlay Engine em uma postagem no Weibo, uma plataforma de mídia social chinesa. A Xiaomi afirma que consegue uma perda de apenas 2,9 por cento em termos de desempenho da GPU ao jogar. Enquanto está em desenvolvimento, a Xiaomi oferece testadores voluntários na China para usar o dispositivo. Atualmente este programa está limitado aos proprietários do Xiaomi Pad 6S Pro. Ele é alimentado pelo chipset Snapdragon 8 Gen 2 da Qualcomm e está emparelhado com até 16 GB de RAM e até 1 TB de armazenamento UFS 4.0.

O WinPlay Engine é alimentado pelo HyperCore da Xiaomi – uma plataforma de tecnologia central autodesenvolvida que supostamente melhora o desempenho, os gráficos de rede e a segurança. Ele foi apresentado com o HyperOS 2 baseado em Android 15 da empresa em outubro.

A arquitetura central da microarquitetura de cartão proprietária, que pode reduzir o tempo ocioso da CPU em 19%. Além disso, atinge velocidades de inicialização de aplicativos até 54,9% mais rápidas em smartphones, otimizando os ciclos de tarefas e a latência de memória.

O HyperCore foi desenvolvido por uma equipe de mais de 3.000 engenheiros para otimizar mais de 25.000 cenários.

A Xiaomi afirma que seu WinPlay Engine oferecerá suporte ao Steam e sua biblioteca de jogos. No entanto, não se sabe se outras lojas, como Epic Games e GOG, também terão suporte.