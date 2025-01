Xiaomi, Vivo e Oppo estão prontas para lançar software Slim como o Samsung Galaxy S25 Edge

O Samsung Galaxy S25 Edge – anteriormente conhecido como S25 Slim – foi oficialmente apresentado no evento 2025 Galaxy Unpacked na quarta-feira. A empresa lançou os principais smartphones Galaxy S25, Galaxy S25+ e Galaxy S25 Ultra da Samsung no mesmo dia. Espera-se que a variante atual do Galaxy S25 Edge seja mais fina do que o resto dos telefones da série Galaxy S25. A Apple está trabalhando em uma variante fina para combinar com aquela que estreou com sua linha do iPhone 17. Um informante sugere agora que mais fabricantes chineses de smartphones provavelmente seguirão o exemplo e lançarão smartphones mais finos.

Telefone semelhante ao Samsung Galaxy S25 Edge de concorrentes chineses

De acordo com Weibo depois via Tipster Digital Chat Station (traduzido do chinês), OEMs chineses populares, incluindo Xiaomi, Vivo e Oppo, deverão lançar telefones “ultrafinos” em 2025, semelhantes às variantes Galaxy S25 Edge da Samsung. A gigante sul-coreana ainda não revelou as especificações do smartphone, mas estima-se que ele tenha um perfil mais fino do que todos os outros modelos do Galaxy S25.

A postagem acrescentou que marcas mais finas, como Xiaomi, Vivo e Oppo, estão “posicionadas como smartphones de série média e subsérie” em vez de modelos principais. Os telefones vazados oferecem baterias “muito melhores” do que os carros-chefe mais finos da Samsung e Apple. Eles poderiam embalar baterias com capacidade de 4500mAh ou superior.

O informante acrescentou que espera-se que o Samsung Galaxy S25 Edge apresente uma tela plana de 6,7 polegadas, Snapdragon 8 Elite SoC e uma bateria de 3.786mAh com um preço típico de 3.900mAh ou superior. A unidade traseira terá uma câmera dupla. Provavelmente terá um perfil de 8,3 mm com o módulo da câmera e uma espessura de 6,4 mm com ele. Enquanto isso, o lançamento está previsto para maio deste ano.

Notavelmente, foi relatado anteriormente que a Apple estava trabalhando em uma variante mais fina do iPhone 17 Air ou iPhone 17 Slim, que deverá ser consideravelmente mais fina do que o resto da série de telefones iPhone 17. A programação, além da opção Air/Slim, deverá incluir uma opção básica, Plus, Pro e Pro Max.

Um vazamento anterior sugeria um iPhone mais fino e uma bateria consideravelmente menor do que outros telefones da série. O iPhone 17 Air pode apresentar um dispositivo com tamanho entre 3.000mAh e 4.000mAh.

