Zepto, parceiro Skoda para oferecer as unidades de teste do Kylaq em 10 minutos na Índia

O Zepto é parceiro com a oferta de braço indiana da montadora alemã Skoda dirige seu mais novo eixo SUV da Índia, o Skoda Kylaq. A plataforma de entrega hiperlocal lançou um jogo comercial seu novo serviço e oferece aos clientes que experimentem acordos de teste com veículos em apenas 10 minutos. Este anúncio é um momento do Zepto oferece um veículo rápido comprado por sua plataforma, quando a empresa foi declarada que “não estamos entregando carros em 10 minutos”.

Skoda Kylaq Test Drive em Zepto

A Zepto anunciou os testes de 10 minutos de Skoda Kylaq na Índia em um posto do LinkedIn. Deningando rumores da capacidade de adquirir um veículo com um aplicativo comercial rápido, a Zepto acrescentou que os clientes poderão obter unidades de teste de Skoda Kylaq a partir de 8 de fevereiro, que é o que é “.

Skoda India Post Post pelo TV Commercial (TVC) W. Seu X (anteriormente Twitter), que mostrou um pessoal de entrega da Zepto recebendo um veículo de testamento de testamento da concessionária Skoda para o cliente em transporte de captura de mesa para um cliente. Embora isso esteja introduzindo essa iniciativa com a Skoda Kylaq, a empresa é expandida para expandir que inclui outros veículos na classe da montadora alemã, como Kushaq, Kodiaq e Slavia.

Mark, Kylaq é o primeiro SUV compacto de Skoda na Índia e estreou em dezembro. Os preços a partir de Rs. 7,89 lakh (ex-showroom), que deve competir contra outros concorrentes para o local da Hyundai, Maruti Suzuki Brezza, Mahindra Xuv 3xo e Dad Nexon.

Detalhes da nova sociedade entre Skoda e Zepto permanecem limitados, mas é provável que esse serviço esteja disponível em 10 cidades indianas nas quais o ZEPTTO opera. Inclui Bengaluru, Delhi, NCR, Calcutá, Mumbai e Pune.

Alguns serviços recém -adicionados

Testes de veículos unidades ao lado e um aplicativo comercial rápido registrado recentemente deliberações de 10 minutos de smartphones ao vivo, para viver Y18i e viver Y29 5G na Índia. Também fez uma parceria com um Samsung para apresentar para selecionar periféricos de computador no Ibrick Kwaybard KW100, IRRHiscum Mouse MD100 e MW203 Silêncio sem fio de vários dispositivos em algumas cidades.