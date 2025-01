⁠ Al Taawoun x Al Qadsiah Prognóstico, escalações, dicas de apostas e probabilidades

Os locais eliminaram o Al Nassr na última jornada.

Depois de um descanso necessário, Al Taawoun retornará à ação na terça-feira. Eles enfrentarão o grupo surpresa desta temporada, o Al Qadsiah, nas quartas de final da Copa dos Campeões do Rei (também conhecida como Copa do Rei). Esta é uma grande oportunidade para qualquer um dos lados garantir sua vaga na semifinal.

O Al Taawoun teve uma campanha mista até agora, ficando em nono lugar na Saudi Pro League antes do intervalo. Porém, a equipa de Rodolfo Arruabarrena tem estado muito bem nesta competição, eliminando o favorito Al Nassr na última jornada. Até ao momento mostraram que têm todas as ferramentas para vencer esta competição com Musa Barrow no comando.

Al Qadsiah, por outro lado, surpreendeu a todos com suas atuações encorajadoras. Eles formaram um elenco muito bom de jogadores jovens e experientes. Eles estão em terceiro lugar na Saudi Pro League e podem ser os azarões na corrida pelo título. Na última rodada, derrotou o Al Wehda ao fazer uma excelente recuperação após cair cedo para vencer o empate por 2 a 1.

Começo:

Terça-feira, 7 de janeiro de 2025 às 15h00 Reino Unido; 20h30, horário do leste

Local: Estádio do Clube Al Taawoun

Forma:

⁠Al Taawoun (em todas as competições): LWWWL

Al Qadsiah (em todas as competições): WWWWW

Jogadores para assistir

Musa Barrow (Al Tawoun)

Musa Barrow tem estado em boa forma pelo Al Taawoun nesta temporada, com algumas exibições atraentes. O internacional gambiano já melhorou o seu contributo de nove G/A da época passada, tendo registado 11 golos e sete assistências em todas as competições. Ele está a caminho de ter sua melhor temporada com o clube nesta temporada se continuar em excelente forma de gol.

Pierre-Emerick Aubameyang (Al Qadsiah)

Al Qadsiah ficará encantado com o impacto que seu talismã teve nesta temporada. Antes das férias de inverno, Aubameyang estava em alta, marcando dois gols nos últimos três jogos, elevando para sete o seu total na temporada em todas as competições. Com Al Qadsiah em busca da medalha de prata nesta temporada, Aubameyang tem toda a experiência e ferramentas para provar que faz a diferença nesta competição.

Detalhes da partida

Al Taawoun derrotou Al Nassr na última rodada por 1-0

Eles venceram as duas partidas anteriores contra o Al Qadsiah.

Al Qadsiah eliminou o Al Wehda por 2 a 1 na última rodada

⁠Al Taawoun vs Al Nassr: dicas e probabilidades de apostas

Dica 1: Pierre-Emerick Aubameyang marca o primeiro gol

Dica 2: Al Qadsiah vencerá este jogo

Dica 3: Ambas as equipes marcarão neste jogo

Lesões e notícias da equipe

Al-Taawoun está com problemas de lesão em sua equipe, já que Mohammed Mahzari está afastado devido a uma lesão no ligamento cruzado. Os demais jogadores estarão disponíveis para seleção.

O Al Qadsiah tem uma equipe em sua melhor forma para escolher. Eles tentarão construir uma equipe forte, pois pretendem começar 2025 com uma vitória aqui.

Frente a frente

Total de partidas: 12

⁠Al Taawoun – 6

Al-Qadsiah – 5

Gravatas – 1

Escalação planejada

A escalação prevista do Al-Taawoun (3-4-2-1):

Mailson (GK); Girotto, Al Slaluli, Al-Ahmad; bin Jumayah, El Mahdioui, Flavio, Fajr, Rivas; Mandash, Tumulus; Pedro Pedro.

⁠A escalação prevista de Al Qadsiah (3-5-2):

Castelas (GK); Thakri, Nacho, Álvarez; Al Shamat, Nandez, Fernández, Puertas, Al Ammar; Aubameyang, Quiñones

Previsão de partida

O Al Taawoun surpreendeu a todos na última rodada ao eliminar o Al Nassr com uma atuação impressionante. Mas desta vez enfrentam uma equipa forte, o Al Qadsiah, que está a fazer uma temporada maravilhosa. Esperamos que os visitantes passem de fase.

Previsão: Al Taawoun 1-3 Al Qadsiah

Detalhes da transmissão

Índia – A definir

Reino Unido – A definir

NÓS – Fubo TV, FOX Sports

Nigéria – Canal+Sport 3 África

