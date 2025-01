⁠Al Ettifaq x Al Kholood Prognóstico, escalações, dicas de apostas e probabilidades

Cinco pontos separam as duas equipes na classificação desta temporada.

O Al Ettifaq retorna à ação na Saudi Pro League depois que a temporada foi interrompida por um tempo. A equipe de Steven Gerrard recebe o Al Kholood na 15ª rodada da Saudi Pro League, na sexta-feira, no Estádio Abdullah Al Dabil.

O Al Ettifaq tem feito uma campanha difícil até o momento, ocupando a 11ª posição na tabela. A equipa de Steven Gerrard só conseguiu vencer uma vez nos últimos dez jogos em todas as competições, o que será preocupante para ele. Na última partida, o time encerrou a sequência de oito jogos sem vencer e garantiu uma vitória por 2 a 1 sobre o Al Khaleej.

O Al Kholood, por outro lado, está em má forma nesta temporada, somando apenas dez pontos nas primeiras 13 partidas. Até o momento, venceu apenas dois jogos, perdeu sete e empatou quatro. A equipe de Noureddine Zekri está atualmente com um ponto de vantagem sobre a zona de rebaixamento e ocupa a 15ª posição na tabela. Na última partida, foi derrotado confortavelmente por 3 a 0 pelo Al Qadsiah e não conseguiu manter o placar limpo nas últimas nove partidas.

Começo:

Sexta-feira, 10 de janeiro de 2025, às 14h40, Reino Unido; 20h10, horário do leste

Local: Estádio Abdullah Al Dabil

Forma:

Al Ettifaq (em todas as competições): LLDLW

⁠Al Kholood (em todas as competições): DLLWL

Jogadores para assistir

Georginio Wijnaldum (Al Ettifaq)

Depois de um início de temporada difícil para ele, Wijnaldum voltou a estar entre os gols na última partida, dando ao seu time uma vitória vital. O ex-meio-campista do Liverpool continua sendo o jogador mais importante do time, pois tem qualidade para mudar o destino do jogo. Nesta temporada, ele marcou apenas dois gols pela equipe e uma assistência em seu nome.

Myziane Maolida (⁠Al Kholood)

Myziane Maolida foi a salvadora do Al Kholood nesta temporada e atualmente lidera a tabela de pontuação do time. Nesta temporada, Maolida soma cinco gols, quatro deles nas últimas seis partidas pelo clube. Foram seus dois gols contra o Al Nassr que garantiram um empate emocionante em 3-3. Ele será o jogador a ter em conta neste jogo.

Detalhes da partida

Al Ettifaq conquistou uma vitória por 2 a 1 sobre o Al Khaleej na última partida do campeonato

Ele marcou apenas três gols nos últimos cinco jogos.

Al Kholood sofreu uma derrota por 3 a 0 para o Al Qadsiah na última partida do campeonato

⁠Al Ettifaq vs Al Kholood: dicas de apostas e probabilidades

Dica 1: Moussa Dembélé marca o primeiro gol – 2/1 com bet365

Dica 2: O jogo terminará empatado: 2/11 com William HILL

Dica 3: Ambas as equipes marcarão neste jogo: 4/5 com Sky Bet

Lesões e notícias da equipe

O Al Ettifaq tem todos os jogadores disponíveis em seu elenco para seleção. Será uma ótima notícia para Steven Gerrard, que pretende virar a temporada.

Al Kholood também tem todos os jogadores disponíveis, mas atualmente está preocupado com a condição física de Jackson Muleka e Kevin N’Doram.

Frente a frente

Esta será a primeira vez que estes dois lados se enfrentam.

Escalação planejada

A escalação prevista do Al Ettifaq (4-2-3-1):

Rodak (GK); Al Otaibi, Khateeb, Madu, Yousef; Fofana, Wijnaldum; Ekambi, Medran, Gray; Dembélé

⁠A escalação prevista de Al Kholood (4-4-1-1):

Grohe (GK); Al Hawsawi, Troost-Ekong, Gyomber, Al-Shahri; Asiri, Dieng, Al-Shamrani, Sawaan; Colado; Maolida

Previsão de partida

Ambas as equipes têm lutado nesta temporada para manter seu desempenho no campeonato. Tendo em conta a temporada que ambas as equipas estão a realizar, esperamos que este jogo termine empatado.

Previsão: Al Ettifaq 1-1 Al Kholood

Detalhes da transmissão

Índia – SonyLIV, Sony Sports Network

Reino Unido – DAZN Reino Unido

NÓS – fuboTV, FOX Esportes

Nigéria – Aplicativo StarTimes, TV esportiva

