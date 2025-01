⁠Al Taawoun x Al Nassr Prognóstico, escalações, dicas de apostas e probabilidades

Estas duas equipes não empataram nenhum dos últimos 20 jogos.

Ambas as equipas chegam a esta eliminatória depois de vitórias impressionantes no último jogo. Al Taawoun, que tem oito lugares na mesa, receberá o Al Nassr na sexta-feira. Este confronto acontecerá no estádio King Abdullah Sports City pela 15ª rodada da Saudi Pro League.

O Al Taawoun conquistou uma grande vitória na última partida ao derrotar o Al Qadsiah pelo placar de 3×0. Um duplo de Musa Barrow e um cabeceamento de Waleed Al-Ahmed foram suficientes para selar o empate. A equipe de Rodolfo Arruabarrena permanece na oitava posição da classificação e agora enfrenta um Al Nassr em boa forma. Foi uma recuperação impressionante da parte deles, voltando às vitórias depois de sofrer uma derrota para o mesmo rival na Copa del Rey.

O Al Nassr, por outro lado, se recuperou e conquistou uma vitória por 3 a 1 sobre o Al Okhdood. Atualmente em terceiro lugar, a equipe de Stefano Pioli está nove pontos atrás do líder da liga, Al Hilal. Tem sido uma campanha mista para eles, já que não conseguiram vitórias consistentes fora de casa. O problema para eles nesta temporada tem sido a incapacidade de vencer jogos cedo, já que perderam muitos pontos em posições de vitória.

Começo:

Sexta-feira, 17 de janeiro de 2025, às 17h no Reino Unido; 22h30, horário do leste

Local: Estádio King Abdullah Sports City

Forma:

⁠Al Taawoun (em todas as competições): WWLLW

Al Nassr (em todas as competições): WDLDW

Jogadores para assistir

Musa Barrow (Al Taawun)

Musa Barrow esteve em excelente forma contra o Al Qadsiah na última partida. Os dois gols do internacional gambiano foram suficientes para alcançar um resultado impressionante. Nesta temporada, Barrow marcou nove gols em 14 jogos e será o jogador a ser observado nesta partida. Nos últimos dois jogos com eles marcou três gols e também deu uma assistência.

Cristiano Ronaldo (Al Nassr)

Cristiano Ronaldo tem estado em excelente forma sob o comando do Al Nassr nesta temporada. O jogador deu continuidade à sequência de gols contra o Al Okhdood na última partida. O veterano atacante já marcou 11 gols em 13 jogos e não dá sinais de desaceleração. Ele marcou cinco gols nos últimos quatro jogos, balançando a rede em todos eles.

Detalhes da partida

O Al Taawoun conquistou uma vitória impressionante por 3 a 0 sobre o Al Qadsiah na partida anterior do campeonato.

Al Nassr conquistou uma vitória por 3 a 1 sobre o Al Okhdood na partida anterior

Al Taawoun e Al Nassr não empataram nenhum dos últimos 20 jogos

⁠Al Taawoun vs Al Nassr: dicas e probabilidades de apostas

Dica 1: Cristiano Ronaldo marca o primeiro gol –9/4 com bet365

Dica 2: Al Nassr vencerá este jogo – 4/9 com William HILL

Dica 3: Ambas as equipes marcarão neste jogo – 6/10 com PADDYPOWER

Lesões e notícias da equipe

Al Taawoun tem dois problemas de lesão em sua equipe. Rakan Al-Tulayhi regressa aos treinos após longa lesão, sendo Mohammed Marzouq a outra possível dúvida para este confronto.

Enquanto isso, o Al Nassr não poderá contar com o meio-campista Abdullah Alkhaibari para este confronto devido a uma lesão muscular e estará acompanhado no banco por Sami Al-Najei.

Frente a frente

Total de partidas: 24

⁠Al Taawoun – 7

Al Nassr – 15

Gravatas – 2

Escalação planejada

Escalação prevista do Al Taawoun (3-5-2):

Mailson (GK); Girotto, Al Slaluli, Al-Ahmad; Bahusayn, Al Farhan, El Mahdioui, Fajr, Al Nasser; Carrinho de mão, Adam

⁠A escalação prevista de Al Nassr (4-2-3-1):

Krepski (GK); Al Ghanam, Simakan, Laporte, Al-Al-Boushali; Otávio, Al-Hassan; Mane, Gabriel, Ghareeb; ronaldo

Previsão de partida

A partida será interessante considerando que ambas as equipes não empataram nenhum dos últimos 20 jogos. Podemos esperar uma enxurrada de gols aqui, com o Al Nassr saindo vitorioso.

Previsão: Al Taawoun 1-3 Al Nassr

Radiodifusão

Índia – SonyLIV, Sony Sports Network

Reino Unido – DAZN Reino Unido

NÓS – fuboTV, FOX Esportes

Nigéria – Aplicativo StarTimes, TV esportiva

