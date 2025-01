⁠Campeonato Mundial de Xadrez Blitz da FIDE: lista completa dos vencedores

Magnus Carlsen venceu o torneio oito vezes.

O Campeonato Mundial de Xadrez Blitz da FIDE é um formato de xadrez em que as partidas são disputadas em um ritmo alucinante de apenas três minutos por jogador, mais um incremento de dois segundos por lance, este formato é um verdadeiro teste de instinto, habilidade e compostura sob imensa pressão. .

Embora reconhecido pela FIDE, o Campeonato Mundial de Xadrez Blitz anterior a 2012 era realizado esporadicamente e focado em jogadores de elite em formatos exclusivos. A partir de 2012, a FIDE formalizou o evento, introduzindo o Campeonato Mundial de Rápido e Blitz com calendários anuais e sistemas de classificação abertos, tornando-o mais inclusivo e competitivo.

A edição de 2024 do torneio tem um significado adicional, pois oferece pontos críticos de classificação para o Torneio de Candidatos de 2026. Recentemente, Gukesh Dommaraju, da Índia, derrotou Ding Liren para se tornar o mais jovem campeão mundial de xadrez da FIDE. O vencedor do Torneio de Candidatos acabará por desafiar Gukesh pela coroa do campeonato clássico definitivo.

Leia também: Uma olhada na jornada de Gukesh Dommaraju para se tornar o mais jovem campeão mundial de xadrez

O número um do mundo, Magnus Carlsen, ganhou o título do torneio sete vezes, tornando-o o jogador de maior sucesso na história do Campeonato Mundial de Xadrez Blitz da FIDE. Na categoria feminina, Kateryna Lagno (RUS) e Bibisara Assaubayeva (KAZ) dividem o recorde de vitórias, com dois títulos cada.

Confira a lista completa dos vencedores do concurso.

Campeonato Mundial de Xadrez Blitz da FIDE (2006-2010)

Ordem Campeão Anos de reinado 1 Alexander Grischuk (RUS) 2006 2 Vasyl Ivanchuk (Reino Unido) 2007 3 Leinier Domínguez (CUB) 2008 4 Magnus Carlsen (NOR) 2009 5 Levon Aronian (ARM) 2010

Campeonato Mundial de Xadrez Blitz da FIDE (desde 2012)

Ordem Campeão Anos de reinado 6 Alexander Grischuk (RUS) 2012 7 Le Quang Liem (VIE) 2013 8 Magnus Carlsen (NOR) 2014, 2017, 2018, 2019, 2022, 2023, 2024 (compartilhado) 9 Alexander Grischuk (RUS) 2015 10 Sergei Karjakin (RUS) 2016 11 Maxime Vachier-Lagrave (FRA) 2021 12 Ian Nepomniachtchi (RUS) 2024 (compartilhado)

Leia também: ⁠Campeonato Mundial de Xadrez Rápido da FIDE: lista completa dos vencedores

Campeonato Mundial Feminino de Xadrez Blitz (desde 2012)

Ordem Campeão Anos de reinado 1 Valentina Gunina (RUS) 2012 2 Anna Muzychuk (SLO) 2014 3 Anna Muzychuk (Reino Unido) 2016 4 Nana Dzagnidze (GEO) 2017 5 Kateryna Lagno (RUS) 2018, 2019 6 Bisara Assaubayeva (KAZ) 2021, 2022 7 Valentina Gunina (FIDE) 2023 8 Ju Wenjun 2024

Para mais atualizações, siga Khel agora em Facebook, Twittere Instagram; baixe Khel agora Aplicativo Android qualquer aplicativo iOS e junte-se à nossa comunidade em WhatsApp & Telegrama