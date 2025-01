⁠Campeonato Mundial de Xadrez Rápido da FIDE: lista completa dos vencedores

A indiana Koneru Humpy conquistou seu segundo título em 2024.

O Campeonato Mundial de Xadrez Rápido da FIDE é um dos eventos de maior prestígio no calendário do xadrez e mostra a incrível velocidade e habilidade dos melhores jogadores do mundo. Realizado anualmente desde 2012, a edição inaugural do campeonato foi vencida pelo Grande Mestre Russo Sergey Karjakin em Astana, no Cazaquistão.

Ao contrário do xadrez clássico, onde os jogadores têm horas para refletir sobre seus movimentos, o xadrez rápido normalmente permite apenas 15 minutos por jogo, com um incremento de 10 segundos por movimento. O torneio é dominado há muito tempo pelo Grande Mestre norueguês Magnus Carlsen, pentacampeão mundial de xadrez clássico, que também venceu o Campeonato Mundial de Xadrez Rápido cinco vezes.

Criada paralelamente ao formato aberto em 2012, a categoria feminina do campeonato teve suas próprias batalhas emocionantes. Antoaneta Stefanova venceu a edição inaugural em Batumi, Geórgia. A chinesa Ju Wenjun é a única jogadora que conquistou o título duas vezes, em 2017 e 2018. Ela também é quatro vezes campeã mundial de xadrez feminino.

Nos primeiros anos, o Campeonato Mundial de Xadrez Rápido da FIDE para homens e mulheres era frequentemente realizado em locais diferentes, como Astana para os homens e Batumi para as mulheres em 2012. No entanto, desde 2016, os eventos foram unificados e acontecem. na mesma cidade, promovendo maior inclusão e eficiência organizacional.

Aqui está a lista completa de jogadores que já triunfaram no torneio:

Campeonato Mundial de Xadrez Rápido (desde 2012)

Ordem Campeão Anos de reinado Notas principais 1 Sergei Karjakin (RUS) 2012 Ele venceu o primeiro Campeonato Mundial de Xadrez Rápido em Astana, Cazaquistão. 2 Shakhriyar Mamedyarov (AZE) 2013 Ele conquistou o título em Khanty-Mansiysk, na Rússia, à frente de Ian Nepomniachtchi. 3 Magnus Carlsen (NOR) 2014 Conquistou seu primeiro título em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. 4 Magnus Carlsen (NOR) 2015 Ele conquistou títulos consecutivos em Berlim, na Alemanha, à frente de Ian Nepomniachtchi. 5 Vasyl Ivanchuk (Reino Unido) 2016 Ele venceu em Doha, no Catar, derrotando jogadores importantes como Grischuk e Carlsen. 6 Viswanathan Anand (IND) 2017 Conquistou o título em Riad, na Arábia Saudita. 7 Daniel Dubov (RUS) 2018 Ele venceu o campeonato em São Petersburgo, na Rússia. 8 Magnus Carlsen (NOR) 2019 Ele conquistou seu terceiro título em Moscou, na Rússia. 9 Nodirbek Abdusattarov (UZB) 2021 Ele se tornou o mais jovem campeão em Varsóvia, na Polônia. 10 Magnus Carlsen (NOR) 2022 Ele conquistou seu quarto título em Almaty, no Cazaquistão. 11 Magnus Carlsen (NOR) 2023 Ele conquistou seu quinto título em Samarcanda, no Uzbequistão. 12 Volodar Murzin (RUS) 2024 Aos 18 anos ele se tornou o segundo mais jovem campeão mundial de rápidas da história.

Campeonato Mundial Feminino de Xadrez Rápido (desde 2012)

Ordem Campeão Anos de reinado 1 Antoaneta Stefanova (BUL) 2012 2 Kateryna Lagno (Reino Unido) 2014 3 Anna Muzychuk (Reino Unido) 2016 4 Ju Wenjun (CHN) 2017, 2018 5 Koneru Humpy (IND) 2019 6 Alexandra Kosteniuk (CFR) 2021 7 Tan Zhongyi (CHN) 2022 8 Anastasia Bodnaruk (FIDE) 2023 9 Koneru Humpy 2024

