🚨 O cruzeiro do Barcelona além do Sevilla para cortar a lacuna no topo da Laliga para dois pontos

O Barcelona venceu o Sevilla por 4-1 no Ramón Sánchez-Pizjuán Stadium para fechar a lacuna no topo da Laliga em dois pontos.

Marcadores: Vargas 8 ‘; Lewandowski 7 ‘, López 46’, Raphinha 55 ‘, García 89’

O jogo começa com dois gols nos primeiros oito minutos e logo após o outro.

O Barça assumiu a liderança por Robert Lewandowski, que se espalhou para guiar a bola para a rede de uma faixa próxima para seu gol 19 da temporada.

No entanto, diretamente desde o início, Sevilha moveu a bola pelo campo, que finalmente levou Rubén Vargas em casa no poste.

Apesar de perder sua vantagem tão rápido, o Barça permaneceu no topo, tendo muito mais bola pelo resto da metade. No entanto, levou até o primeiro minuto do segundo tempo, para recuperar sua liderança. Fermín López foi o artilheiro, no final da lindamente pesada cruz de Pedri.

Raphinha fez 3-1 logo depois com um esforço brilhante, acendendo a bola antes de passar por um zagueiro e sacudir a bola além de Ørjan Nyland.

López foi demitido aos 62 minutos após uma revisão do VAR por seu desafio questionável no SOW Djibril.

Apesar de ter um jogador a menos, os homens de Hansi Flick suportaram com relativa facilidade e obtiveram um quarto aos 89 minutos de Eric García, que foi para casa depois que o chute livre de Raphnha surpreendeu a todos.

A vitória crucial mantém o Barça em terceiro lugar, mas agora há apenas um ponto atrás do Atlético de Madri em segundo lugar e dois dos líderes do Real Madrid.

📸 Fran Santiago – 2025 Getty Images