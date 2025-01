1 College QB crede di poter essere la scelta del primo turno

Il panorama dei quarterback per il Draft NFL 2025 sta diventando sempre più interessante mentre le azioni di Will Howard continuano a salire.

Le sue prestazioni di fine stagione per l’Ohio State hanno fatto girare la testa, soprattutto dopo aver conquistato il campionato nazionale con una vittoria contro Notre Dame che ha posto fine ai College Football Playoff.

Howard era 17 su 21 per 231 yard di passaggio e due touchdown, coronati da un cruciale completamento del terzo down per Jeremiah Smith che ha sigillato la vittoria.

L’MVP offensivo del gioco ha recentemente parlato delle sue aspirazioni nella NFL.

“Mi sentivo come se avessi avuto quel chip sulla spalla per tutto il tempo. Sai, credo di poter essere una scelta al primo giro del draft. Credo di poter entrare e guidare un’organizzazione. E voglio solo mostrare a queste squadre che possono fidarsi di me e coinvolgermi e diventare quella persona,” ha detto Howard al “The Pat McAfee Show”.

“Non vedo l’ora di seguirlo e spero di poter dimostrare che alcune persone si sbagliano. Ho avuto quel chip sulla spalla e credo di poter essere una scelta al primo giro del draft.. Voglio dimostrare a queste squadre che possono fidarsi di me”.@whoward_ #PMSLive pic.twitter.com/zcESBpejjn — Pat McAfee (@PatMcAfeeShow) 21 gennaio 2025

Il viaggio di Howard entra in una nuova entusiasmante fase mentre si prepara per il draft.

Anche se sta ancora valutando le sue opzioni per la partecipazione al Senior Bowl dopo le esigenze fisiche del CFP, la sua attenzione rimane forte.

Affina le sue capacità con Excel Sports a Los Angeles, determinato a mostrare le sue capacità agli scout e ai team manager.

I numeri raccontano una storia avvincente dello sviluppo di Howard. Ha concluso la stagione con 35 passaggi da touchdown e 4.010 yard di passaggio migliori in carriera.

Le sue statistiche, che rappresentano i record personali in quasi tutte le categorie, evidenziano la sua crescita come giocatore.

Porta anche una dimensione extra come minaccia impetuosa, che potrebbe renderlo ancora più attraente per le squadre della NFL.

Il percorso di Howard, che include un periodo alla Kansas State, lo ha preparato per una carriera professionale.

Il chiacchiericcio attorno al suo nome sta crescendo e, anche se una selezione nel draft sembra certa, il vero intrigo risiede in quale squadra lo renderà il quarterback del futuro.

PROSSIMO: Skip Bayless reagisce alle ultime voci sull’allenatore dei Cowboys