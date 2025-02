1 Eagles -Star ha giocato gravi danni nel Super Bowl

Vincere una Coppa del Mondo è la cosa più difficile da fare negli sport e ci vuole molta dedizione, fame e desiderio, per non parlare delle vittime.

Spesso, i giocatori devono subire danni dolorosi sulla strada per un potenziale campionato che altrimenti potrebbe facilmente farli sedere fuori.

Ciò è particolarmente vero nella NFL, che è tanto un campionato per adulti quanto sul panorama sportivo.

Una star difensiva di Philadelphia Eagles ha recentemente mostrato quanto fosse disposto a giocare nella ricerca di un titolo.

“Il rusher di Eagles Pass Nolan Smith ha strappato i suoi tricipiti nella vittoria del Super Bowl Lix sui capi (Kansas City) e lo ha giocato nel secondo tempo, per me e Mike Garafolo. Smith, che è apparso nella seconda metà su un braccio, aveva operato mercoledì e sarà pronto per la stagione 2025 ”, ha scritto l’insider della NFL Network Ian Rapoport a X.