1 miglior potenziale quarterback potrebbe decidere di partecipare al Draft 2025

Il draft NFL di quest’anno non avrà prospettive di quarterback imperdibili, ma ci sono due intriganti segnalatori che saranno disponibili in Cam Ward dell’Università di Miami e Shedeur Sanders dell’Università del Colorado Boulder.

Con la semifinale dei College Football Playoff tra la Pennsylvania State University e l’Università di Notre Dame giovedì, il quarterback della Pennsylvania State University Drew Allar ha annunciato che tornerà a scuola per un’altra stagione.

Ma come ha notato Field Yates, Allar ha ancora un po’ di tempo per cambiare idea ed entrare nel Draft NFL 2025.

Molti potenziali candidati al Draft NFL 2025 saranno in campo per Penn State-Notre Dame stasera. E mentre il QB della Penn State Drew Allar ha annunciato la sua intenzione di tornare a scuola, ha ancora una finestra per cambiare idea e dichiarare se lo desidera. In una classe QB superficiale con i primi 10… — Campo Yates (@FieldYates) 9 gennaio 2025

Allar, originario dell’Ohio, è alla sua stagione da junior al college e al secondo anno come quarterback titolare dei Nittany Lions.

Entrando giovedì, aveva lanciato per 3.192 yard e 24 touchdown aggiungendo sei touchdown a terra in 15 partite in questa stagione.

Alto 6 piedi e 5 e pesa oltre 240 libbre, è un esemplare fisico imponente che ha un’enorme forza delle braccia e un potenziale di passaggio, ma ha alcune cose da affinare e non è eccessivamente veloce.

Se Allar dovesse entrare nel draft, sarebbe probabilmente il terzo miglior potenziale quarterback dietro Ward e Sanders e probabilmente verrebbe scelto al primo turno.

Come al solito, ci sono un certo numero di squadre con scelte al draft relativamente alte che non possono prendere Ward o Sanders, e probabilmente desiderano l’opportunità di andare con Allar ad aprile.

Un ottimo risultato ai College Football Playoff, per non parlare del campionato nazionale, migliorerebbe senza dubbio il suo profilo nel draft qualora dovesse diventare idoneo quest’anno.

