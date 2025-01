1 ricevitore della NFL darà il benvenuto a Cooper Kupp nella sua squadra

Le trame offseason dei Los Angeles Rams si stanno surriscaldando, con il futuro di Cooper Kupp un importante punto di discussione.

Durante l’ultima sessione di spogliatoio della stagione, Kupp ha chiarito le sue intenzioni: non ha finito con il calcio.

Pur esprimendo il suo desiderio di restare con i Rams, il ricevitore della stella ha riconosciuto che il lato commerciale della NFL potrebbe avere altri piani.

Kupp ha chiarito con sicurezza che scenderà in campo la prossima stagione, indipendentemente dai colori della squadra che indosserà.

Kendrick Bourne, wide receiver dei New England Patriots, ha già dato il via ai festeggiamenti per il reclutamento, facendo un lancio pubblico per Kupp sui social media.

“Vieni a NE Cooper Kupp. Ci prenderemo cura di te lol tutti gli obiettivi!” Bourne ha scritto, tramite Savage Sports.

Kendrick Bourne vuole vedere Cooper Kupp nel New England.

La recente sconfitta nei playoff dei Rams contro i Philadelphia Eagles potrebbe segnare più di un semplice finale di stagione. Potrebbe segnare la fine di un capitolo memorabile nel calcio di Los Angeles.

Mentre molti si aspettano che la squadra si ricostruisca semplicemente per un’altra spinta al campionato, si ipotizza sempre più che cambiamenti più drammatici siano all’orizzonte.

Anche il futuro del quarterback veterano Matthew Stafford è in bilico, lasciando i Rams con decisioni cruciali da prendere.

L’interesse dei Patriots è logico. Il loro gioco di passaggio ha faticato a trovare il suo ritmo in questa stagione, e l’aggiunta di un bersaglio veterano come Kupp potrebbe fare miracoli per il quarterback esordiente Drake Maye.

