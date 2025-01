1 squadra della MLB non ha speso un solo centesimo finora in questa offseason

I Miami Marlins hanno saltato la postseason dopo aver terminato con un record di 62-100 e finire all’ultimo posto nella National League East.

Da quando hanno vinto le World Series nel 2003, i Marlins hanno raggiunto la postseason solo due volte e hanno avuto tre stagioni diverse con almeno 100 sconfitte.

I Marlins hanno lottato moltissimo negli ultimi anni e non si stanno aiutando in questa offseason.

Finora in questa offseason, le uniche acquisizioni includono l’interno Eric Wagaman e il prima base Matt Mervis, mentre la squadra ha perso due nomi importanti come Jesus Luzardo e Jake Burger.

Secondo Danny Vietti di “X”, i Marlins sono l’unica squadra della MLB a non aver speso un centesimo in questa offseason.

I Miami Marlins sono l’unica squadra della MLB che non ha speso un centesimo in questa offseason (secondo Spotrac). SPESE FUORI STAGIONE

30.) Marlin: $ 0

29.) Cardinali: $ 250.000

28.) Genitori: $ 900.000

27.) Birrai: 1,35 milioni di dollari

26.) Gemelli: $ 3,06 milioni

25.) White Sox: $ 4,75 milioni — Danny Vietti (@DannyVietti) 3 gennaio 2025

La classe free agent nella Major League Baseball in questa offseason è ricca di talento e opportunità per i Marlins di aggiungere alcuni giocatori chiave al loro roster.

Sebbene esistano molte opzioni, i Marlins non hanno speso un centesimo finora e hanno perso alcuni dei loro giocatori migliori nel processo.

Con solo due presenze nei playoff dal 2003, i Marlins devono fare alcune mosse se vogliono riportare l’organizzazione a un livello competitivo.

Non è chiaro il motivo per cui i Marlins non abbiano speso soldi in questa offseason, e anche se c’è ancora tempo per farlo, non sembra esserci nulla di promettente in arrivo.

I Marlins non hanno mai vinto un titolo di divisione dalla loro stagione inaugurale nel 1993 e, a meno che qualcosa non cambi drasticamente, probabilmente non cambieranno la situazione nel 2025.

PROSSIMO: Tutti dicono la stessa cosa dei Marlin dopo lo scambio di domenica