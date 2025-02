1 veterano delle aquile “non vedo l’ora di molti altri anni”

Philadelphia Eagles ha vinto il Super Bowl LIX con una lista impressionante e ben bilanciata che probabilmente include la migliore linea offensiva della NFL.

La linea offensiva non solo ha permesso loro di eseguire “Tush Push”, ma ha anche permesso di riportare indietro Saquon Barkley per più di 2.000 metri mentre dà il quarterback Jalen a far male abbastanza tempo per passare attraverso la sua progressione in fondo.

Uno dei vettori della linea offensiva di Eagles è l’attrezzatura di Lane Johnson, che ha 34 anni e ci sono state voci secondo cui può ritirarsi dopo aver servito il suo secondo anello del Super Bowl.

Tuttavia, ha recentemente rivelato che non sta pensando in questo modo.

“Nient’altro che ama gli ultimi 12 anni e non vedo l’ora di venire molti altri anni – ti amo Philly!” Johnson ha scritto su X.

Nient’altro che ama gli ultimi 12 anni e non vedo l’ora di venire molti altri anni – ti amo Philly! 🦅🏆🏆 pic.twitter.com/mgemjz9yp – Lane Johnson (@Lanejohnson65) 16 febbraio 2025

Johnson è stata la totale elettorale n. 4 della bozza della NFL nel 2013 e nel 2017 si era sviluppato in una stella.

Era l’anno in cui fu nominato All-Pro per il primo TME e aiutò Eagles a vincere il loro primo trofeo Vince Lombardi.

In questa stagione ha realizzato il suo terzo Pro Bowl e il sesto della sua carriera e Focus sul calcio professionistico Gli ha dato il settimo personaggio più alto di tutti i contrasti offensivi mentre lo classificava sesto nella classe di blocco dei passaggi.

Non ha permesso una singola borsa nel 2024.

L’NFC sarà sicuramente più duro nel 2025, con i comandanti di Washington e Green Bay Packers Rose e i Detroit Lions e San Francisco 49ers saranno sicuramente più sani, per non parlare molto motivati.

Ciò significa che gli Eagles dovranno mantenere intatto il loro fondamentale ed essere molto motivati ​​se devono ripetere come campioni del mondo.

