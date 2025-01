10 lições pós -temporada que podemos usar até 2025 temporada de fantasia + coaching panic meder | Previsão de fantasia do Yahoo

Os gerentes de fantasia costumam esquecer que a pós -temporada é uma coisa e como isso pode afetar as equipes principais que vão para a próxima temporada, por isso queremos compartilhar nossas 10 maiores aulas de pós -temporada que podemos levar na temporada de fantasia da temporada de fantasia no próximo ano. Dalton Del Don se junta a Matt Harmon para identificar as 10 maiores lições e acender o ‘medidor de pânico’ para leões e bucaneiros depois que eles perderam para o OC por shows no treinador -chefe. Harmon também compartilha algumas notícias emocionantes para a cápsula antes da semana do Super Bowl em Nova Orleans:

(3:20) – Lição de fantasia pós -coral No. 1: Saquon Barkley terminará como 1,01

(9:20) – Lição de fantasia pós -coral No. 2: Xavier Worthy e Rashee Rice no próximo ano pode ser especial

(16:55) – Postemporada Fantasy Lição nº 3: Não somos altos o suficiente em James Cook

(23:30) – Lição de fantasia pós -coral No. 4: Jayden Daniels tem a oportunidade de abalar toda a paisagem da NFC

(26:15) – Lição de fantasia pós -temporada nº 5: o jogo de carreira de Washington precisa de ajuda

(29:25) – Lição de fantasia pós -temporada nº 6: os texanos precisam de uma nova visão ofensiva

(35:10) – Lição de fantasia pós -temporada nº 7: não ‘sim, mas’ com Jahmyr Gibbs

(39:00) – Lição de fantasia pós -temporada nº 8: Zay Flowers é vital para o sucesso dos Ravens

(43:20) – Lição de fantasia pós -temporada nº 9: Ladd McConkey é um WR1

(48:20) – Lição de fantasia pós -temporada nº 10: os Packers não podem executar o mesmo jogo de passes

(54:00) – Medidor de pânico de treinamento: Bucs e Leões

