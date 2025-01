Apenas três batedores atingiram mais de 40centos no críquete de teste.

Um século no teste de críquete é uma das realizações mais preciosas para qualquer batedor em sua carreira, porque você precisa de muita dedicação, paciência e trabalho duro para alcançar a marca de três dígitos no formato mais longo de críquete. Depois, há alguns jogadores de críquete que parecem ter o hábito de marcar séculos no teste Cryket.

Existem apenas três batedores que registraram mais de 40 séculos de prova. Neste artigo, falaremos sobre esta lista de batedores de elite que obtiveram a maior parte dos séculos no teste Cryket.

Lista dos 10 melhores batedores com a maioria dos séculos no críquete de teste:

10. Brain Lara (WI) – 34

Brian Lara é um dos melhores batedores de todos os tempos. A esquerda -Hander é a única massa a violar a marca de 400 racha em uma entrada no teste Cryket.

Lara jogou 131 testes entre 1990 e 2006 e obteve 11953 corridas a uma média de 52,88. A esquerda -Hander marcou 34 centenas e 48 séculos em sua carreira de teste.

9. Mahela Jayawardne (SL) – 34

A ex -capitã do Sri Lanka, Mahela Jayawardne, era a espinha dorsal de sua equipe nos formatos. Tem o registro da quarta pontuação de teste individual mais alta (374).

Jayawardene tocou 149 testes para o Sri Lanka entre 1997 e 2014, marcando 11814 corridas a uma média de 49,84. Havia 34 séculos e séculos 50 em sua carreira.

8. Sunil Gavaskar (Ind) – 34

A primeira massa a atingir o ponto de referência de 10.000 testes foi Sunil Gavaskar. Ele fez isso enquanto enfrentava alguns dos marcapassos mais ferozes de todos os tempos.

Gavaskar jogou 125 testes entre 1971 e 1987 e obteve 10122 corridas a uma média de 51,12. Ele marcou 34 séculos e 45 séculos com o melhor de 236 não foi.

7. Steve Smith (Aus) – 35

Aclamado como o melhor batedor australiano de Don Bradman, Steve Smith é o segundo maior centurião da Austrália com 35 séculos.

Em 115 testes, o ex -padrão australiano marcou 10103 corridas em média 56 com 35 toneladas. Smith começou sua carreira como um girador de pernas quando a Austrália procurou o herdeiro de Shane Warne, mas agora ele se tornou a melhor prova de batedora em sua geração.

É apenas o quarto massa australiano a acumular mais de 10000 testes.

6. Joe Root (um) – 36

O ex -capitão da Inglaterra, Joe Root, é a massa mais consistida no julgamento Cryket desde 2021. Seus números nos últimos quatro anos são irreais, e essa escada da maioria dos testes está subindo rapidamente. A raiz obteve pelo menos cinco séculos cada um em três dos últimos quatro anos.

A raiz tem 36 séculos e 65 séculos e acumulou mais de 12500 corridas, tornando -se o principal goleador na Inglaterra, excedendo Alastair Cook. Ele também tem a maior parte dos séculos e a maioria dos meio séculos para a Inglaterra no teste Cryket.

5. Rahul Dravid (Ind) – 36

A sólida técnica e defesa de Rahul Dravid lhe renderam o apelido de “Sr. Muro”. Dravid era um batedor de batedores na equipe indiana durante a maior parte de sua carreira.

Dravid jogou 164 testes entre 1996 e 2012 e marcou 13288 corridas em 52,31 com um melhor de 270. Ele odiava 36 séculos e 63 centros de mídia no críquete do julgamento.

4. Kumar Sangakkara (SL) – 38

Kumar Sangakkara é possivelmente a melhor massa de formato do Sri Lanka. O Hander esquerdo às vezes era imparável no Test Cryket, e sua média de rebatidas de 57,40 é simplesmente surpreendente. Sangakkara jogou 134 testes entre 2000 e 2015 e obteve 12400 corridas com o melhor da corrida de 319. Ele registrou 38 séculos, incluindo o segundo maior século (11) e 52 séculos médios.

3. Ricky Ponting (Aus) – 41

Ricky Ponting foi uma grande mistura de consistência e agressão. Foi uma das principais razões pelas quais a Austrália dominou o críquete mundial por um longo tempo nas décadas de 1990 e 2000.

Ponting jogou 168 testes entre 1995 e 2012 e marcou 13378 corridas em 51,85 com 257. O ex -capitão australiano obteve 41 séculos e 62 mídia central.

2. Jacques Caro (SA) – 45

Jacques Kallis foi um dos grilos mais raros que venceram jogos de forma consistente com morcego e bola. Tem uma média melhor de rebatidas que Sachin e um boliche médio melhor do que Zaheer Khan. Isso é suficiente para contar com seu legado. Ele jogou 166 testes e marcou 13289 corridas em uma média de 55,37 com 45 séculos e 58 séculos.

1. Sachin Tendulkar (Ind) – 51

Não há muitos registros de rebatidas nos quais você não encontra Sachin Tendulkar no topo. Tendulkar, que é possivelmente o melhor batedor da história, tem o registro da maioria das partidas, a maioria das corridas, a maioria dos séculos e a maioria dos centros de mídia no teste Cryket. Ele jogou 200 testes entre 1989 e 2013 e obteve 15921 corridas a uma média de 53,78. O Maestro Blaster registrou 51 séculos de julgamento e 68 centros de mídia nesse período.

(Todas as estatísticas atualizadas até 29 de janeiro de 2025)

